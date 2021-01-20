Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки

На 24 ноября в фонде "корона не пройдёт" осталось 7 000 рублей. Из них 5 600 рублей Вадим Назимов потратит на продуктовые наборы 5 семьям. Средняя цена сухпайка - около 1100 рублей, а цены на питание очень возросли.

Вадим Назимов покупает и развозит продуктовые наборы тем бердчанам, кому очень тяжко

Продолжает оказывать помощь обедневшим из-за COVID-19 волонтер Вадим Назимов. Уже в ближайшие дни 5 продуктовых наборов он передаст нуждающимся. И все это благодаря вам, дорогие читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Но денег в копилке в фонде «Корона не пройдет» на 24 ноября осталось 1400 рублей. Напомним, главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

- Стоимость одного продуктового набора составляет примерно 1100 рублей. К сожалению, за 2 месяца цены на продукты увеличились в значительной степени. У нас остались заказы с сентября - это 4 нуждающихся, и 1 человек по линии соцзащиты, - рассказал Владимир Назимов.

Уже в ближайшие дни продуктовые наборы появятся на столах тех горожан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

14 января 2021 года 1000 рублей пришли от мецента без имени. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

14 января 2021 года 500 рублей пришли от Евгении Юрьевны. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

31 декабря деньги пришли - 500 рублей от Александра Анатольевича. Деньги мы перечислили Вадиму Назимову. И еще оставалось 800 рублей с акции по сбору подарков детям - деньги пришли после из покупки - мы эти деньги тоже отправили на помощь тем, кому сегодня плохо. Спасибо!

28 декабря деньги пришли - 1000 рублей от Евгения Алексеевича и 300 рублей от Ольги Сергеевны. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

18 декабря 500 рублей пришли от Ольги Борисовны. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

18 декабря 15 000 рублей пришли от Антона Витальевича. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

24-27 ноября день пришли - и эти 1500 мы отправили Вадиму Назимову.

500 рублей пришли от Марины Ильиничны - Спасибо!

1000 рублей от Булата Собировича - Спасибо!

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса - с начала апреля. В основном привозит покупки тем людям, которые находятся на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Когда Вадим стал помогать людям, к нему стали обращаться с просьбами купить продукты и лекарства за его счет. Люди находились в сложном положении.

В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор "Курьер. Среда. Бердск" Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги предоставляется отчет и благодарность.

Обращение Галины Коморниковой:

- Дорогие читатели! Мы все вместе оказались в очень сложной финансовой ситуации. Чрезвычайно непростой эмоциональной атмосфере: мы все пребываем в неизвестности. А на фоне новостей о тысячах умерших от коронавируса может охватить реальная паника и депрессия. Но мы ведь люди, люди мыслящие, люди, которые осознают, что эта чума пройдет. А в беду важна рука помощи. Всегда есть те, кому хуже. Мое убеждение, которое никто никогда не сломит, что доброе делается не за будущее спасибо, оно делается - просто потому, что делается. Я призываю вас поделится частью своей солидарности с теми, кому действительно хуже. Возможно, 500 рублей, которые вы перечислите на продуктовый набор дадут шанс жить, верить и ждать. Не важно - кому плохо - важно, как ты можешь этому человеку/семье/старику помочь. Редакция готова принимать и отдавать.

Мы договорились с Вадимом Назимовым, что деньги, которые поступят на карту, мы будем распределять - по потребности - есть заказ от нуждающихся бердчан - Вадим озвучивает сумму - и лично я перечисляю ему на карту нужную сумму. Раз в неделю мы будем делать обзор, куда истрачены деньги. Имена тех, кто отправил - я буду вписывать в этот текст.



И я обращаюсь к тем, кто может помочь - помогите. Нынешнее время сравнимо с войной. Только врага мы не видим. И пасть его жертвой может каждый. Солидарность, взаимопомощь и поддержка - это ценности, которые не горят, не взрываются, не гибнут. Именно это говорит, что даже у последней черты мы остаемся людьми.Если у вас есть возможность перечислить 10, 20 или 100 рублей - вы можете помочь тем, что оказался сегодня в тяжелом положении. Это пожилые люди, инвалиды, одинокие мамы с детьми. С вашей помощь мы сформируем фонд помощи самым нуждающимся. Если вам сложно - позвоните Вадиму Назимову.Спасибо! Храни вас Всевышний. И берегите себя и своих близких.Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна КоморниковаНапишите, если не сложно, назначение платежа - Корона не пройдет!

Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)

Оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми. Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.

Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Вотсап или смс.

Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.

С уважением, Назимов В.И.

Если вам нужна помощь: вы сидите на карантине, вам нечем кормить детей, не на что купить лекарства - позвоните и мы вам поможем!