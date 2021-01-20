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Включить вакцинацию в трудовой договор хотят для некоторых профессий в России

19:07 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Онищенко оценил эту идею и отметил более широкие возможности по вопросу вакцинации в договорах медицинского страхования.

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Подобные меры применяются для борьбы с распространением туберкулеза
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" оценил идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.
"Дело в том, что это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например", — сказал Онищенко.
Депутат напомнил, что прививка от туберкулеза была обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом. Также обязательная вакцинация распространяется на лесников.
Бывший глава Роспотребнадзора также отметил более широкие возможности по вопросу вакцинации в договорах медицинского страхования.
 вакцина коронавирус обязательная трудовой договор Геннадий Онищенко Госдума
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От редакции

Как вы считаете, должны вакцинировать в обязательном порядке?

Аноним, 20 января 2021 19:27
А вот это уже прямое нарушение обещания этого режима о добровольности вакцинации!

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