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Упал на рельсы в метро ребенок: Машинист спас и обратился к россиянам

18:16 20.01.2021 Фото: Кадр из видео
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Ситуации, когда мамочка в последнюю секунду ввозит в вагон коляску, а сама стоит на станции, или когда родитель забегает в поезд на закрытие дверей, а ребенок позади — происходят довольно часто.

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Инцидент произошел 11 января
Машинист Алексей Раевский дал совет родителям после спасения ребенка в Московском метрополитене, пишет  МК.
В понедельник мальчик упал на рельсы на станции "Бабушкинская" в Москве, однако сотрудник метро успел среагировать и остановил состав. После этого мужчина обесточил рельс и спас ребенка.
"Не бегите с детьми и колясками. Ситуации, когда мамочка в последнюю секунду ввозит в вагон коляску, а сама стоит на станции, или когда родитель забегает в поезд на закрытие дверей, а ребенок позади — происходят довольно часто. С детьми в поездке нужно быть внимательным вдвойне и не оставлять их без присмотра", — пояснил Раевский.
Также машинист рассказал, что в ситуации с падением ребенка на рельсы действовал интуитивно, поскольку "он не может въезжать на станцию с мыслью, что вот-вот кто-то должен упасть".

"Но тут, я даже сам не осознавая, считал, что какое-то несоответствие. То есть ребенок шел сначала нормально, а потом резко поменял траекторию движения. Реакция сработала сама собой, я не думал: "Что? Как? Почему? Что делать?". Все произошло автоматически", — подчеркнул он.

Раевский порекомендовал пассажирам не торопиться, и в случае, если двери вагона вот-вот закроются, дождаться прибытия следующего поезда.
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