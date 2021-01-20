Упал на рельсы в метро ребенок: Машинист спас и обратился к россиянам

"Не бегите с детьми и колясками. Ситуации, когда мамочка в последнюю секунду ввозит в вагон коляску, а сама стоит на станции, или когда родитель забегает в поезд на закрытие дверей, а ребенок позади — происходят довольно часто. С детьми в поездке нужно быть внимательным вдвойне и не оставлять их без присмотра", — пояснил Раевский.