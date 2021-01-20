Эффективный заговор на карьерный рост и повышение на работе

Часто не повышают в должности по причине предвзятого отношения руководителя к вам. И делаете все правильно, и не подводите его никогда. А он все недоволен. В таких случаях хорошо помогает заговор на усладу начальника.

Часто не повышают в должности по причине предвзятого отношения руководителя к вам

Вы работаете уже много лет в вашей компании, всегда выполняете планы, вовремя сдаете отчеты, и добросовестно выполняете все поручения руководства, но так и сидите на одном месте и никак не можете дождаться повышения? Тогда вам может помочь заговор на повышение на работе, читать такие заговоры необходимо уже на первых порах, только вы заметили, что вас будто не замечают на работе, как только дело касается повышения.

К сожалению, в таких моментах справедливость не всегда имеет место быть, часто по службе получают повышения друзья начальства, завистники коллеги, или же просто везунчики. Вам в таком случае просто необходимо привлекать к себе удачу, и в этом очень хорошо помогает обращение к Высшим Силам.

Заговоры чтобы Вас повысили на работе

Существует множество таких заговоров и молитв, но выбрать вам необходимо тот, который будет подходить именно вам. Ведь каждый человек индивидуален, с разной энергетикой, характером окружением и т.д. Узнать какой способ подходит именно вам вы можете только, пробуя и руководствуясь своей интуицией.

Заговор на усладу начальника

Часто не повышают в должности по причине предвзятого отношения руководителя к вам. И делаете все правильно, и не подводите его никогда. А он все недоволен. В таких случаях хорошо помогает заговор на усладу начальника. Для этого вам необходимо в первые лунные сутки по лунному календарю прийти в магазин и купить триста грамм карамельных конфет. Ни в коем случае нельзя брать в магазине сдачу! Принесите эти конфеты домой, окропите их святой водой. Уберите их в темное место и оставьте в доме на ночь. Утром перед работой вам необходимо будет обойти помещение, в котором вы работаете, так чтоб не привлечь к себе внимание! Обходить необходимо против часовой стрелки, и на каждом углу бросить горсть конфет. Произнося при этом слова

«Острый угол сладко стелет, злость начальства тихо тлеет».

Распределить карамель необходимо так, чтобы хватило на каждый угол.

Заговор на помощь Небесных Сил

Этот заговор необходимо выполнять в течение месяца. Каждый день всегда в одно и то же время, желательно делать это утром в начале дня, произносите слова

«Небесные Силы помогите, карьеру мою поторопите».

Этот заговор хоть и очень прост в исполнении, но очень хорошо себя зарекомендовал и помог многим.

Заговор на новую вещь

Для этого заговора вам необходимо купить себе новую вещь, это может быть, как и рубашка, брюки, так и платье. У одежды цвет должен быть неброским. Так же необходимо перед ритуалом убраться на рабочем месте, чтобы оно выглядело тоже как новое. Проводить этот заговор необходимо в новолуние. В этот день вы, одевая новую чистую вещь, должны произнести молитву:

Как вещь новая одевается, так карьера ко мне прививается.

Да будет мне служба хорошая и успешная!

А начальство с коллегами понимающее. Аминь

И так вы должны делать три дня подряд. Каждый раз читайте молитву, когда одеваете свою обновку. Спустя три дня вещь необходимо прополоскать в холодной воде. Только воду эту выливать нельзя, ее вы возьмете на работу на четвертый день и окропите ею все углы.

Это очень сильный заговор, и проведя его вы можете уверенно рассчитывать на повышение по карьерной лестнице.

Так же вы должны помнить о том, что все заговоры и молитвы необходимо проводить в полном одиночестве! Никто не должен наблюдать за этим. Никому нельзя рассказывать о проведении своего обряда, даже лучшим друзьям и родственникам. Как только кто-либо узнает, сразу магические силы разрушатся, и все ваши действия окажутся напрасными!

Совет. Очень важно не сомневаться в силе заговора и молитвы. Ваша вера увеличивает магические свойства этого обряда и уменьшает время исполнения вашего желания!

Так же необходимо понимать, что для того чтобы заговор вступил в силу, и ваше желание исполнилось необходимо время! Механизмы небесных сил запускаются сразу же как вы проводите обряд! Но для получения результата нужно немного подождать. Поэтому нельзя торопиться и проводить сильные заговоры чаще чем это необходимо.

Выполняйте все эти простые правила и заговор на повышение зарплаты или по карьерной лестнице обязательно приведёт вас к успеху!

Источник: gadalkindom.ru