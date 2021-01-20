Как понять что ты ведьма?

Маргарита Николаевна

Когда-то давным-давно на Земле среди людей жили ведьмы и колдуны. И верят ли сему современные люди или нет, это было на самом деле. И поэтому вполне закономерно, что у многих возникает вопрос, по каким признакам можно определить ведьму.

Тут можно обратиться к классикам, и с ними нельзя не согласиться, что многого стоят булгаковские ведьмы. И кому только не известна Маргарита Николаевна, которая запомнилась своей красотой, умом и умением любить. Ведь ее любовь к Мастеру была показательна.

Как распознать ведьму в наше время

Она обладала сверхспособностями и умела летать на метле, которая, как оказалось, является вполне удобным транспортом. Всем известно, что ведьмы знаются с самим дьяволом, а по сему, скорей всего, это девушки привлекательной наружности. Есть также мнение, что ведьмы часто попадаются зеленоглазые и с огненным окрасом волос. Такую девушку сложно не заметить. В ее взгляде должна таиться скрытность, тайна, в которую нельзя проникнуть простому смертному.

Таким женщинам, как правило, есть чем удивить своих мужчин. И также можно заметить, если представитель сильного пола околдован девушкой и попал под ее чары, то она, скорей всего, ведьма. В основном ради таких дам мужчины готовы на многое, и даже свернуть горы.

Ведьма может легко управлять другими людьми, так что если подобное за кем-либо замечено, то это является еще одним признаком, что девушка занимается колдовством. Так что лучше присмотреться к очень влиятельным и могущественным женщинам, может быть и такое.

У ведьмы много тайн даже от своего мужчины, так что если после долгой совместной жизни женщина остается загадкой, то она, скорей всего, связана с магией. Обычно ведьмы много лукавят, поэтому их тяжело раскусить.

Охота на ведьм

Многим известно, что история ведьм очень трагичная, так как на них охотились, причем пик гонений и преследований выпадает на Средневековье. Тогда если кого-то подозревали в колдовстве и связи с дьяволом, то его считали еретиком и угрозой для общества.

На ведьм легко перекладывали все беды: если где-то был неурожай или пожар, либо наводнение, очень было удобно обвинить в этих бедах колдунью. Причем убивали как мужчин, так и женщин. Их вешали, сжигали и топили, что было античеловечным.

Ведьма может околдовать или же навредить, если захочет, только возникает один вопрос: зачем ей все это. Некоторые и сейчас практикуют черную и белую магию, причем на этом неплохо зарабатывают, их принято называть ведуньями и экстрасенсами.

Было и такое, что если кто-то желал избавиться от своего недруга, то он его привселюдно обвинял в колдовстве. Как правило, ведьмы наделены большим умом, поэтому они пользуются популярностью у сильного пола. Также они не лишены обаяния. Под чары ведьмы порою попасть бывает даже очень приятно, поэтому их избранники бывают самыми счастливыми.

Признаки, по которым можно узнать ведьму

Ведьму можно бояться в том случае, если сложатся обстоятельства, которые ее вынудят действовать против какого-нибудь человека. Так что им лучше не переходить дорогу и не пытаться лезть в их дела, если, конечно, они не вредят общественности.

Настоящая ведьма всегда может оставить после себя сильное впечатление, особенно если это касается противоположного пола. Так что вполне возможно, что если у кого-то сильная харизма, то он знается с магией.

Ведьма может оказаться коварной и расстроить все планы, поэтому с такими женщинами всегда надо быть начеку. Ведь колдовством они могут добиться многого. Также ведьма являться неординарной личностью, так что если у кого-то странная одежда, манеры и поведение, то он вполне может оказаться магом или колдуньей.

Бывает, что ведьмы ведут скрытную жизнь от посторонних, потому что все свои ритуалы они проводят тайно, поэтому если какая-то женщина ведет жизнь, скрытую от своих соседей, то она вполне может оказаться ведьмой.

Раньше можно было определить, есть ли в селении ведьмы и колдуны по тому, что там творилась всякая чертовщина, к примеру, пропадали или гибли люди, животные, старики и дети.

Как определить злую ведьму

Злую ведьму можно легко распознать в толпе. Если она никогда не посещает церковь, не чтит церковные традиции и не отмечает Рождество и Пасху, то она, скорей всего, поклоняется дьяволу. Также есть мнение, что ведьмы мало чего боятся, потому что наделены сверхспособностями, так что если кто-то подобное обнаружил у своей дамы, то, вполне возможно, что она принадлежит к ведьмам. Такие женщины не любят, когда открывается их истинная природа, только если они сами не захотят быть узнанными.

Источник: rsute.ru