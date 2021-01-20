Лунный календарь растений на 20 января 2021 года

Календарь огородника и садовода 20 января 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на январь 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.
Характеристики Луны на 20 января 2021 года
На дату 20.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 11:34, а закат в 00:09.
Хронология лунных дней
8 лунный день c 11:24 19.01.2021 по 11:34 20.01.2021
9 лунный день c 11:34 20.01.2021 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 20 января 2021
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.
Благоприятно в овне:
вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
обработка от вредителей и болезней;
сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
уборка на длительное хранение всех культур;
срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
сенокос и заготовка дров;
сбор лекарственных растений на сушку;
Возможно:
посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
сухая подкормка;
сбор плодов деревьев и кустов;
консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
пикировка, пересадка, укоренение;
пасынкование;
подкормки, иначе можно сжечь растение.
9 лунный день (+)
20 января 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. Характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.
Рекомендуется в 9 лунный день:
обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
подкормка и прививка растений;
обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
поливка и подкормка минеральными удобрениями;
сбор плодов.
Не рекомендуется в 9 лунный день:
обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.
Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.
Источник: mirkosmosa.ru