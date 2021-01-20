Лунный календарь растений на 20 января 2021 года

При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Календарь огородника и садовода 20 января 2021 года

Календарь огородника и садовода 20 января 2021 года, сегодня, или на интересующую Вас дату по лунному календарю огородника и садовода. Какая фаза Луны, видимость, восход, закат и вхождение Луны в знак зодиака Вы можете посмотреть на этой странице, а еще все о посадке растений и ухода за ними на весь месяц в лунном календаре огородника и садовода на январь 2021 года. А также благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений, в том числе комнатных и ухода за ними на сегодня или на любую другую дату.

Характеристики Луны на 20 января 2021 года

На дату 20.01.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 11:34, а закат в 00:09.

Хронология лунных дней

8 лунный день c 11:24 19.01.2021 по 11:34 20.01.2021

9 лунный день c 11:34 20.01.2021 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 20 января 2021

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.

Благоприятно в овне:

вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;

прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;

обработка от вредителей и болезней;

сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;

уборка на длительное хранение всех культур;

срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

сенокос и заготовка дров;

сбор лекарственных растений на сушку;



сушка, заготовка соков и вина, выпечка.

Возможно:

посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;

обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;

сухая подкормка;

сбор плодов деревьев и кустов;

консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

В Овне возможны посев следующих культур:

овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;

пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;

полевых: люцерна.

Не благоприятно в Овне:

посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;

обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;

пикировка, пересадка, укоренение;

пасынкование;



полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;подкормки, иначе можно сжечь растение.

9 лунный день (+)

20 января 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. Характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ.

Рекомендуется в 9 лунный день:

обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;

подкормка и прививка растений;

обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;



прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);поливка и подкормка минеральными удобрениями;сбор плодов.

Не рекомендуется в 9 лунный день:

обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

прививка.

На растущей Луне не благоприятно:

Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.

Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

Источник: mirkosmosa.ru