Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2021 чудесные душевные поздравления в светлый праздник 20 января

Праздник в честь Крестителя призван объединить верующий народ в стенах церквей для его восхваления. Поэтому он и назван собором, ведь «собор» носит значение «общий».

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ежегодно празднуется 20 января

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ежегодно празднуется 20 января. Чествование происходит на следующий день после пришествия Иисуса Христа в мир земной, то есть после Святого Богоявления, которое было засвидетельствовано Предтечей. Святой Иоанн также известен тем, что послужил делу крещения Сына Божьего.

Праздник в честь Крестителя призван объединить верующий народ в стенах церквей для его восхваления. Поэтому он и назван собором, ведь «собор» носит значение «общий». Подвижник благочестия Иоанн, обличив прелюбодеяния царя Ирода, жизнь завершил мученически — он был обезглавлен. Тело Предтечи и Крестителя погребено в городе Севастии, где было совершено злодеяние.

***

В день Собора Иоанна

Вам желаю счастья,

Пусть Креститель защитит

От беды, ненастья.

Пусть поселит в душах ваших

Он надежду и любовь,

Вера пусть вас вдохновляет

На поступки вновь и вновь.

***

Собор Крестителя сегодня

Весь православный чтит народ.

Пусть Иоанн в беде поможет,

Бальзам вам на душу прольет.

Пускай услышит он молитвы

По вере вашей вам воздаст.

Пусть будет сердце ваше чистым,



Пускай добром искрится глаз.

***

Сегодня праздник Иоанна,

Предтеча Господа крестил,

Здоровья всем мы пожелаем,

Удачи, счастья, много сил,

Крестителю мы поклонимся,

Он делал добрые дела,



Всем православным пожелаем,Чтоб жизнь их славною была!

***

Собор Предтечи Иоанна

Справляем нынче мы, друзья.

Добра в сердцах вам всем желаю,

Пусть будет счастлива семья.

Пускай не гаснет вера ваша,



Пусть в жизни вас ведет любовь,Надежда вспыхивает яркоИ дарит радость вновь и вновь.

***

У Крестителя Господня на земле был скорбный путь,

Но на небе смог он первым благодати почерпнуть.

В честь него воздвигли храмы, его всюду почитают,

И на помощь христиане всего мира призывают.

Совершайте в своей жизни милосердные дела,

Вас минует кара Божья, не коснётся вас хула.

В светлый праздник православный помолитесь неустанно,

Доброй памяти Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

***

Собор Предтечи Иоанна отмечая,

Тебе спешу я пожелать скорей,

Чтоб только радость всюду окружала,



Чтоб становился каждый миг светлей.

И вера тоже пусть твоя крепчает,

Пускай сомненья не тревожат никогда,

Пусть Иоанн Предтеча защищает

Тебя от горя, от обид и зла.

***

В душу Господа впусти,

В церкви свечечку зажги,



Помолись ты за родных,Всем здоровья попроси.

Попроси добра, всех благ,

И отбрось подальше страх,

В храме помолись, постой,

Господь встанет за спиной.

Он поможет, защитит,

И покой твой сохранит,



Оградит от бед и зла,Со Святым праздником тебя!

***

Поздравляю я сердечно

Вас в Крестителя Собор,

Жить смиренно и счастливо —

Вот особый уговор.

Пусть Иоанн оберегает,



От беды семью хранит,Пусть он радостью, надеждойВаши души осветит.

***

Собор великого Предтечи

Народ сегодня отмечает,

Пусть снизойдет тепло на души,

Уныния сердце пусть не знает.

Креститель пусть услышит ваши

Все просьбы добрые, мольбы,

Желаю радости и счастья,

Красивой, светлой вам судьбы.

***

В важный день, Собор Предтечи,

Не жалей на благо сил,

Ты зажги поярче свечи,



Иоанна попроси,Даровал чтоб он здоровьяИ покоя для душиИ прошёл вместе с тобоюЭтой жизни рубежи!

Источник: pozdravok.ru