Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 2021 чудесные душевные поздравления в светлый праздник 20 января

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна ежегодно празднуется 20 января. Чествование происходит на следующий день после пришествия Иисуса Христа в мир земной, то есть после Святого Богоявления, которое было засвидетельствовано Предтечей. Святой Иоанн также известен тем, что послужил делу крещения Сына Божьего.
Праздник в честь Крестителя призван объединить верующий народ в стенах церквей для его восхваления. Поэтому он и назван собором, ведь «собор» носит значение «общий». Подвижник благочестия Иоанн, обличив прелюбодеяния царя Ирода, жизнь завершил мученически — он был обезглавлен. Тело Предтечи и Крестителя погребено в городе Севастии, где было совершено злодеяние.
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В день Собора Иоанна
Вам желаю счастья,
Пусть Креститель защитит
От беды, ненастья.
Пусть поселит в душах ваших
Он надежду и любовь,
Вера пусть вас вдохновляет
На поступки вновь и вновь.
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Собор Крестителя сегодня
Весь православный чтит народ.
Пусть Иоанн в беде поможет,
Бальзам вам на душу прольет.
Пускай услышит он молитвы
По вере вашей вам воздаст.
Пусть будет сердце ваше чистым,
***
Сегодня праздник Иоанна,
Предтеча Господа крестил,
Здоровья всем мы пожелаем,
Удачи, счастья, много сил,
Крестителю мы поклонимся,
Он делал добрые дела,
Чтоб жизнь их славною была!
***
Собор Предтечи Иоанна
Справляем нынче мы, друзья.
Добра в сердцах вам всем желаю,
Пусть будет счастлива семья.
Пускай не гаснет вера ваша,
Надежда вспыхивает ярко
И дарит радость вновь и вновь.
***
У Крестителя Господня на земле был скорбный путь,
Но на небе смог он первым благодати почерпнуть.
В честь него воздвигли храмы, его всюду почитают,
И на помощь христиане всего мира призывают.
Совершайте в своей жизни милосердные дела,
Вас минует кара Божья, не коснётся вас хула.
В светлый праздник православный помолитесь неустанно,
Доброй памяти Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
***
Собор Предтечи Иоанна отмечая,
Тебе спешу я пожелать скорей,
Чтоб только радость всюду окружала,
И вера тоже пусть твоя крепчает,
Пускай сомненья не тревожат никогда,
Пусть Иоанн Предтеча защищает
Тебя от горя, от обид и зла.
***
В душу Господа впусти,
В церкви свечечку зажги,
Всем здоровья попроси.
Попроси добра, всех благ,
И отбрось подальше страх,
В храме помолись, постой,
Господь встанет за спиной.
Он поможет, защитит,
И покой твой сохранит,
Со Святым праздником тебя!
***
Поздравляю я сердечно
Вас в Крестителя Собор,
Жить смиренно и счастливо —
Вот особый уговор.
Пусть Иоанн оберегает,
Пусть он радостью, надеждой
Ваши души осветит.
***
Собор великого Предтечи
Народ сегодня отмечает,
Пусть снизойдет тепло на души,
Уныния сердце пусть не знает.
Креститель пусть услышит ваши
Все просьбы добрые, мольбы,
Желаю радости и счастья,
Красивой, светлой вам судьбы.
***
В важный день, Собор Предтечи,
Не жалей на благо сил,
Ты зажги поярче свечи,
Даровал чтоб он здоровья
И покоя для души
И прошёл вместе с тобою
Этой жизни рубежи!
Источник: pozdravok.ru