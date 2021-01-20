Маникюр 2021: Модные идеи с полосками

В этом году модный маникюр с полосками обещает стать настоящим хитом

В этом году модный маникюр с полосками обещает стать настоящим хитом! Мы собрали классные идеи трендового дизайна на разную длину и форму ногтей, которые вы однозначно захотите повторить.

В последнее время полосатый нейл-арт массово ворвался в ленты Instagram, завоевав сердца миллионов модниц. Возможно, вы удивитесь, но маникюр с полосками-наклейками и нарисованными от руки линиями – это не только морской и зебровый дизайн.

На самом деле полоски на ногтях дают огромное поле для творчества. С ними можно сотворить все что угодно: стильные акценты, лаконичную геометрию, комбинированный и абстрактный дизайн, необычный френч, имитацию натуральных камней и всевозможные идеи маникюра с использованием фольги, блесток, втирки и другого декора. Листайте вниз, чтобы лично убедиться в том, что полосатые мотивы – то, что стоит добавить в свой модный маникюр 2021!

Золотые детали

Золотые акценты – пожалуй, самый громкий тренд маникюра 2021, стремительно набирающий популярность день за днем. Повторить модный прием легко с помощью специальных наклеек для ногтей или лака с эффектом металлик, имитирующего вертикальную либо горизонтальную линию.

Абстракция

Мода на абстракционизм в маникюре не собирается сбавлять обороты, поэтому вы не прогадаете, выбрав подобный дизайн. Яркие полоски станут стильной изюминкой «обнаженного» нейл-арта и разбавят сдержанный нюд. Они могут быть нарисованы в хаотичном порядке, тем самым добавляя общей картинке некую живость.

Полоски-акценты

Отличный выход для тех, кому сложно выбрать между однотонным покрытием и оригинальным дизайном, ─ добавить интересные акцентные нотки в свой маникюр. Прием не новый, зато проверенный временем и любимый многими nail-мастерами и их клиентами.

Полоски и точки

Маникюр с полосками и точками (он же маникюр в горох и polka dot nail-art), кажется, никогда не потеряет актуальность. Лаконичное вкрапление на матовых ногтях или более нарядная версия в виде пунктирной линии из мелких стразов – решать вам.

Френч с изюминкой

Если вам наскучил классический дизайн французского маникюра и его цветная версия, попробуйте новый модный прием – сочетайте «улыбку» на кончиках ногтях с тонкими полосками, нарисованными чуть ниже гель-лаком. Минималистичная тенденция, к которой многие будут стремиться в 2021 году.

Текстура камня

Возвращение тренда на дизайн midline (средняя/центральная линия) в маникюре вдохновило творцов ногтевого искусства на новые неординарные решения. Например, как этот благородный эффект зеленого мрамора и имитация других драгоценных камней.

Negative space

Модный «голый» маникюр в стиле «негативного пространства» не покидает список актуальных nail-трендов уже несколько лет. Прозрачные или светлые полоски идеально впишутся в этот легкий и нежный стиль, обожаемый поклонницами минимализма.

Блестящий дизайн

Маникюр с полосками и блестками станет классной идеей для праздничного дизайна ногтей. Детали могут украшать ногти по отдельности или же оригинально сочетаться в одной комбинированной линии из яркого лака и крупного глиттера. Смотрится очень стильно!

Полоски-ободки

Эффект ограненных ногтей – еще один интересный способ обыграть полосатый тренд. Чтобы его повторить, мастера зачастую используют эластичные ленточки в оттенках золота и серебра, выкладывая из них так называемую арку. Лучше всего такой маникюр с полосками подойдет на короткие ногти.

Геометрия и минимализм

Геометрия в минималистическом стиле – то, что придется по душе всем. Смело делайте ставку на этот повседневный дизайн, который одинаково хорошо смотрится в любом покрытии: глянце, под матовым топом и с использованием шиммерного лака для ногтей.

Серебристые акценты

Сияние серебра на ногтях выглядит ничуть не хуже трендовой позолоты. Да, возможно, не так эффектно и богато, но зато однозначно не скучно. Маникюр с серебристыми полосками будет радовать вас каждый день своим благородным мерцанием!

Полоски из фольги

Если под рукой не оказалось специальных наклеек или блестящего лака для ногтей, ситуацию спасет маникюр с полосками из фольги. Тонкие и ровные или нарочито рваные – выбор за вами. Это классная идея экспресс-дизайна, когда хочется, чтобы было просто и красиво одновременно.

Разноцветные линии

Время новогодних праздников прошло, а тенденция «наряжать» свои ногти в стиле елочных игрушек и гирлянд осталась. Разноцветные клейкие ленты и блестящие лаки как нельзя лучше подойдут для подобного дизайна. Вы только посмотрите, какие они яркие и нарядные!

Эффектная позолота

Золотым деталям не обязательно отводить роль скромной полоски на ногтях: обратите внимание на этот супернеобычный дизайн в стиле шахматной доски – он непременно соберет массу комплиментов и просьб поделиться контактами вашего мастера!

Полоски-узоры

Витиеватые линии в виде различных узоров и орнаментов подойдут для любительниц необычного дизайна ногтей. Используйте их в качестве яркого акцента на прозрачном покрытии либо дополните любимый однотон.

Черные слайдеры

Если вы приверженец классики и сдержанности в нейл-арте, выбирайте черный маникюр с геометрическими слайдерами для ногтей. Получится строгий, красивый и в то же время эффектный дизайн!

Источник: bhub.com.ua