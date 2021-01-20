Маникюр 2021: Модные идеи с полосками

В этом году модный маникюр с полосками обещает стать настоящим хитом! Мы собрали классные идеи трендового дизайна на разную длину и форму ногтей, которые вы однозначно захотите повторить.
В последнее время полосатый нейл-арт массово ворвался в ленты Instagram, завоевав сердца миллионов модниц. Возможно, вы удивитесь, но маникюр с полосками-наклейками и нарисованными от руки линиями – это не только морской и зебровый дизайн.
На самом деле полоски на ногтях дают огромное поле для творчества. С ними можно сотворить все что угодно: стильные акценты, лаконичную геометрию, комбинированный и абстрактный дизайн, необычный френч, имитацию натуральных камней и всевозможные идеи маникюра с использованием фольги, блесток, втирки и другого декора. Листайте вниз, чтобы лично убедиться в том, что полосатые мотивы – то, что стоит добавить в свой модный маникюр 2021!
Золотые детали
Золотые акценты – пожалуй, самый громкий тренд маникюра 2021, стремительно набирающий популярность день за днем. Повторить модный прием легко с помощью специальных наклеек для ногтей или лака с эффектом металлик, имитирующего вертикальную либо горизонтальную линию.
Абстракция
Мода на абстракционизм в маникюре не собирается сбавлять обороты, поэтому вы не прогадаете, выбрав подобный дизайн. Яркие полоски станут стильной изюминкой «обнаженного» нейл-арта и разбавят сдержанный нюд. Они могут быть нарисованы в хаотичном порядке, тем самым добавляя общей картинке некую живость.
Полоски-акценты
Отличный выход для тех, кому сложно выбрать между однотонным покрытием и оригинальным дизайном, ─ добавить интересные акцентные нотки в свой маникюр. Прием не новый, зато проверенный временем и любимый многими nail-мастерами и их клиентами.
Полоски и точки
Маникюр с полосками и точками (он же маникюр в горох и polka dot nail-art), кажется, никогда не потеряет актуальность. Лаконичное вкрапление на матовых ногтях или более нарядная версия в виде пунктирной линии из мелких стразов – решать вам.
Френч с изюминкой
Если вам наскучил классический дизайн французского маникюра и его цветная версия, попробуйте новый модный прием – сочетайте «улыбку» на кончиках ногтях с тонкими полосками, нарисованными чуть ниже гель-лаком. Минималистичная тенденция, к которой многие будут стремиться в 2021 году.
Текстура камня
Возвращение тренда на дизайн midline (средняя/центральная линия) в маникюре вдохновило творцов ногтевого искусства на новые неординарные решения. Например, как этот благородный эффект зеленого мрамора и имитация других драгоценных камней.
Negative space
Модный «голый» маникюр в стиле «негативного пространства» не покидает список актуальных nail-трендов уже несколько лет. Прозрачные или светлые полоски идеально впишутся в этот легкий и нежный стиль, обожаемый поклонницами минимализма.
Блестящий дизайн
Маникюр с полосками и блестками станет классной идеей для праздничного дизайна ногтей. Детали могут украшать ногти по отдельности или же оригинально сочетаться в одной комбинированной линии из яркого лака и крупного глиттера. Смотрится очень стильно!
Полоски-ободки
Эффект ограненных ногтей – еще один интересный способ обыграть полосатый тренд. Чтобы его повторить, мастера зачастую используют эластичные ленточки в оттенках золота и серебра, выкладывая из них так называемую арку. Лучше всего такой маникюр с полосками подойдет на короткие ногти.
Геометрия и минимализм
Геометрия в минималистическом стиле – то, что придется по душе всем. Смело делайте ставку на этот повседневный дизайн, который одинаково хорошо смотрится в любом покрытии: глянце, под матовым топом и с использованием шиммерного лака для ногтей.
Серебристые акценты
Сияние серебра на ногтях выглядит ничуть не хуже трендовой позолоты. Да, возможно, не так эффектно и богато, но зато однозначно не скучно. Маникюр с серебристыми полосками будет радовать вас каждый день своим благородным мерцанием!
Полоски из фольги
Если под рукой не оказалось специальных наклеек или блестящего лака для ногтей, ситуацию спасет маникюр с полосками из фольги. Тонкие и ровные или нарочито рваные – выбор за вами. Это классная идея экспресс-дизайна, когда хочется, чтобы было просто и красиво одновременно.
Разноцветные линии
Время новогодних праздников прошло, а тенденция «наряжать» свои ногти в стиле елочных игрушек и гирлянд осталась. Разноцветные клейкие ленты и блестящие лаки как нельзя лучше подойдут для подобного дизайна. Вы только посмотрите, какие они яркие и нарядные!
Эффектная позолота
Золотым деталям не обязательно отводить роль скромной полоски на ногтях: обратите внимание на этот супернеобычный дизайн в стиле шахматной доски – он непременно соберет массу комплиментов и просьб поделиться контактами вашего мастера!
Полоски-узоры
Витиеватые линии в виде различных узоров и орнаментов подойдут для любительниц необычного дизайна ногтей. Используйте их в качестве яркого акцента на прозрачном покрытии либо дополните любимый однотон.
Черные слайдеры
Если вы приверженец классики и сдержанности в нейл-арте, выбирайте черный маникюр с геометрическими слайдерами для ногтей. Получится строгий, красивый и в то же время эффектный дизайн!
Источник: bhub.com.ua