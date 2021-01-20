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Общество / Стиль жизни

Разрешено ли беременным ходить в церковь?

17:20 20.01.2021 Фото: pxhere.com
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Будущий малыш – это благословение Божие, плод любви двух сердец. Господь даровал женщине чудо материнства.

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Мнение о том, что беременной женщине нельзя посещать церковь, уходит корнями в далекое прошлое
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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В жизни каждого человека время от времени происходят радостные события. С периодом счастливой беременности связано множество суеверий и примет. Но Православная Церковь не признает подобные предрассудки, поддерживает только веру в Бога.

Далекое прошлое и современность

Среди православного народа беременная женщина именуется словом «непраздная». Оно означает пребывание дамы в состоянии, с которым никакие празднования не сочетаются. К будущей матери во все времена относились аккуратно и бережно, ведь она в своем чреве носит новую жизнь.

Мнение о том, что беременной женщине нельзя посещать церковь, уходит корнями в далекое прошлое. Туда, где суеверия были превыше церкви и веры в Бога.

В деревнях, дабы уберечь будущую мать от дурного глаза и отвести порчу с еще не родившегося младенца, непраздных девушек родственники не пускали в храм Божий. Они считали, что сотворить колдовство проще всего в людных местах, к коим относится и церковь. К тому же там много бабулек, которые завидя молодых женщин с животиком, любят рассказать им страшилки. Подобных ситуаций беременные женщины всегда остерегались. Поэтому их старались спрятать от чужих глаз на весь период вынашивания дитя, а о предстоящем пополнении в семействе знали лишь самые близкие люди.

В современных церквях множество икон, в их числе лики святых, покровительствующих роженицам и беременным. Святая Анастасия Узорешительница, великомученица Екатерина помогут выносить чадо, а молитвы у иконы Девы Марии «Помощница в родах» даруют надежду на легкие роды.

Женщина, вынашивающая младенца, должна как можно чаще исповедоваться и принимать Причастие. Евхаристия есть освящение души и тела человека. Во время беременности тело матери и дитя считается единым, тем самым они принимают Святое Причастие вместе.

Обычно врач рассчитывает предварительную дату родов. При приближении этого важного и самого счастливого момента в жизни роженицы, следует испросить благословения священнослужителя на роды, что позволит избежать тяжелых моментов в родах и с легкостью перенести родовые муки. Благословляться лучше у того батюшки-духовника храма, который посещает семья.

Не воспрещается беременным приходить в храм лишь для того, чтобы поставить свечку, исповедаться, причаститься или получить благословение. Для них не обязательно отстаивать службы.

Противопоказания – индивидуальные качества самой женщины

Не рекомендуется посещение святого места в случаях:

нежелание самой беременной посещать церковь (нельзя идти в храм против собственной воли);
болезненное физическое состояние будущей матери (возможно, даме прописан постельный режим, а длительное нахождение вне дома противопоказано);
непереносимость (индивидуальная) отдельных запахов либо токсикоз.

В душном помещении может разболеться голова, возникнуть головокружение, и повыситься кровяное давление. От длительного нахождения в положении стоя возможны отеки ног. Во избежание подобных проблем необходимо иметь с собой воду и рекомендованные врачом лекарства. Беременным можно приносить с собой на службу складной стульчик – за это не осудит не священство, ни прихожане.

Посещать Храм Божий рекомендуется с подругой, мамой, мужем или с кем-то из близких людей. Если вдруг беременная почувствует себя плохо, близкий человек сможет вовремя оказать ей необходимую помощь.

Будущий малыш – это благословение Божие, плод любви двух сердец. Господь даровал женщине чудо материнства. В церкви она забывает о страхах и волнениях, думает только о вере, о прекрасном. Поэтому никакого запрета на посещение храма никогда не было и быть не может.

Источник: omolitvah.ru

беременность дар храм церковь
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