Таблетки для потенции в аптеках

Если проблема не носит постоянный характер, не торопитесь с медикаментозным лечением, попробуйте для начала сильные афродизиаки для женщин и мужчин.

Если проблема не носит постоянный характер, не торопитесь с медикаментозным лечением

По статистике, проблемы с потенцией в мировом масштабе затрагивают 140 миллионов человек. Более половины всех мужчин с импотенцией имеют физические недуги, такие как диабет и нарушения кровообращения. У остальных мужчин импотенция имеет психогенную природу.

Мы изучили наиболее популярные по данным поисковых систем средства для улучшения потенции, учли, что при выборе лучшего средства для потенции у мужчин отзывов положительных должно быть больше, чем отрицательных. И в результате составили топ-15 самых эффективных препаратов для потенции.

Совет! Если проблема не носит постоянный характер, не торопитесь с медикаментозным лечением, попробуйте для начала сильные афродизиаки для женщин и мужчин, а уж если они не помогут, применяйте любое из представленных ниже средств.

Лучшие препараты для потенции мужчин В наш рейтинг средств для потенции мужчин с описанием оказываемого эффекта вошли пять самых популярных препаратов для стимулирования эрекции. У всех участников сексуального хит-парада есть ограничения к применению и множество побочных действий. А значит, принимать их можно только с разрешения врача.

5. Визарсин и Импаза

На пятом месте среди лучших средств для потенции мужчин (рейтинг лекарственных средств) находится Визарсин, действующим компонентом которого является силденафил (ингибитор ФДЭ-5). В отличие от своего «коллеги» Импаза — это гомеопатический препарат, в составе которого находится смесь гомеопатических разведений (C12, C30, C200) аффинно очищенных антител к эндотелиальной NO-синтетазе. Принимать Импазу для достижения заметного результата придется дольше, чем Визарсин, не менее трех недель. Зато она более безопасна в плане побочных эффектов.

4. Силденафил

Силденафил, а также аналогичные по действию Сиалис, Виагра и Левитра — это препарат, относящийся к группе ингибиторов фермента фосфодиэстеразы типа 5 (ингибиторов ФДЭ-5). При сексуальной стимуляции в кровеносных сосудах внутри пениса повышается концентрация оксида азота, который способствует притоку крови в половой член. В свою очередь, оксид азота стимулирует выработку другого соединения под названием цГМФ (циклический гуанозин-монофосфат), необходимого для дальнейшего повышения притока крови в пещеристые тела пениса и поддержания функции расслабления гладких мышц пениса, необходимой для эрекции. ФДЭ-5 инактивирует цГМФ и превращает его в 5-гуанозинмонофосфат. А ингибиторы препятствуют этому превращению, тем самым улучшая и продлевая эрекцию. Эффект Силденафила сохраняется четыре-шесть часов.

3. Левитра

Действующий компонент — варденафил. Действие препарата будет продолжаться в течение 4-6 часов. Но, в отличие от Виагры, Левитра мало подвержена воздействию пищи или алкоголя, так что таблетку можно принять во время еды.

2. Виагра

Широко разрекламированная Виагра просто не могла не попасть в рейтинг препаратов для повышения мужской потенции. А ведь она — полный аналог четвертого номера в списке, с тем же действующим ингредиентом.

1. Сиалис

Действующий компонент — тадалафил. Эффекты Сиалиса судя по многочисленным отзывам длятся намного дольше, чем у Виагры или Левитры (до 36 часов), так что многие мужчины предпочитают это средство. Недостатком является то, что побочное воздействие также может продолжаться дольше, чем у других ингибиторов ФДЭ-5.

Лучшие БАДы для потенции мужчин

Есть много степеней эректильной дисфункции (ЭД). Некоторые мужчины способны достичь эрекции, но не в состоянии поддерживать ее, а другие не в состоянии достигнуть ее вообще. БАДы с растительными компонентами помогают тем, кто испытывает легкую степень ЭД. Перед их применением нужна консультация уролога или сексолога.

5. Красный корень

Действующий компонент — корни копеечника забытого (другое название — красный корень). На Дальнем Востоке копеечник известен в течение многих столетий как средство для снижения утомляемости. Его прием позволит увеличить продолжительности полового акта.

4. Аликапс

Содержит компоненты, извлеченные из растения Tribulus terrestris (якорцы стелющиеся). Оно давно используется в Китае и Индии для усиления сексуального влечения у мужчин и женщин. Бодибилдеры иногда используют БАДы с этим растением после цикла анаболических стероидов для восстановления уровня тестостерона.

3. Вука Вука

Содержит несколько растительных компонентов, в том числе геерию сетчатую, кариссу съедобную, корни секуринега вироза, гетероморфу древовидную и триумфетту вельвича. После приема Вука Вука усиливается кровообращение в малом тазу, повышается сексуальное влечение и увеличивается продолжительность полового акта.

2. Тонгкат али платинум

Действующими компонентами являются экстракты женьшеня и корней Эврикомы длиннолистой (он же корень Тонгкат) и маточное молочко. Корень содержит соединения, которые (в исследованиях на животных) помогают стимулировать половое влечение, повышать качество спермы, и даже ускорять рост мышц.

1. Йохимбин

Для увеличения потенции у мужчин самое эффективное средство из БАДов согласно отзывам — это Йохимбин, активный компонент, найденный в коре йохимбе. Йохимбин понижает кровяное давление, способствует расширению сосудов половых органов и повышает рефлекторную возбудимость в нижнем спинном мозге. Во многих случаях йохимбе помогает сделать эрекцию тверже.

Самые эффективные народные средства лечения потенции

Мы включили в рейтинг препаратов для потенции у мужчин пять популярных средств, которые могут быть очень полезными для людей, страдающих от низкого либидо.

5. Мёд

Этот продукт (кроме нагретого и фильтрованного меда) богат витаминами B, E и цинком, которые необходимы для предстательной железы. После употребления меда можно выпить стакан теплого молока для лучшего результата.

4. Женьшень

Считается одним из лучших мужских сексуальных тоников. И американский и азиатский женьшень поддерживают здоровое либидо, помогают избавиться от эректильной дисфункции, вызванной переутомлением и стрессом и нормализуют уровень тестостерона.

3. Хмелевый чай

Одно из самых доступных и действенных средств, с успехом заменяющее лучшие таблетки для потенции. Для приготовления такого чая нужно залить столовую ложку сырья из мелко порубленных хмелевых шишек стаканом кипятка и пять минут подержать на медленном огне. Дать отвару остыть и пить по полстакана трижды в день.

2. Орехи

Фисташки, арахис, семена кунжута, грецкие орехи, бразильские орехи и другие виды орехов имеют положительное влияние на либидо. В орехах присутствуют необходимые мужскому организму цинк и железо. В грецком орехе также содержится аргинин, который помогает увеличить концентрацию оксида азота в организме. А в бразильском орехе много селена, необходимого для здоровья простаты.

1. Имбирь

Самое лучшее средство для потенции известно как «трава страсти». Имбирь был упомянут в Камасутре, а уж ее создатели, судя по всему, знали толк в наслаждениях. Прием этого растительного средства помогает увеличить приток крови к половым органам, а еще имбирь обладает теми же свойствами, как Гинкго Билоба и зеленый чай, то есть расширяет кровеносные сосуды Имбирь подавляет накопление кортизола, который может вызвать ухудшение эрекции или эректильную дисфункцию, способствует поддержанию здорового кровяного давления и действует в качестве тоника для иммунной системы.

Источник: basetop.ru