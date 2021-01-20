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Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святого

08:20 20.01.2021 Фото: omolitvah.ru
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Во времена массовых убийств всех новорожденных младенцев во святом Вифлееме, Иоанну чудом получилось избежать ужасной смерти. Благодаря Господа за подаренную жизнь, пророк отправился в пустыню, решив посвятить себя великому посту и молитве.

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На многих святых образах есть возможность увидеть Иоанна Крестителя – святого, который имеет огромное значение для всего христианства и православной веры
Сюжет: Православные обряды
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Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святогоЕщё 700 новостей

На многих святых образах есть возможность увидеть Иоанна Крестителя – святого, который имеет огромное значение для всего христианства и православной веры, в частности. Есть и отдельная икона Иоанна Предтечи, которая интересна своеобразной манерой написания и позволяет верующим глубже прикоснуться к фигуре этого пророка.

История Иоанна Крестителя

Икону этого святого следует рассматривать именно через призму его жития, которое было пронизано верой и наполнено различными чудесами, которые даровал Господь. Начинается история святого Иоанна до его рождения, когда появление Предтечи предрекает святой Малахий. Сам этот факт является весьма удивительным.

Есть также отдельная икона Зачатие Иоанна Предтечи, которая является пригодной для почитания и молитв. В том числе к ней обращаются те, кто хочет иметь ребенка или получить помощь в родах. Ведь Иоанн появился на свет у престарелых и бездетных родителей.

Известие о зачатии Иоанна

Из истории, можно узнать, что пророк был сыном знатного священника Захарии и праведной Елизаветы. Как рассказывает евангелист Лука, Захарии возвестил о том, что у него родился сын, Архангел Гавриил, но священник не поверил этому чуду и в связи с этим был лишен дара речи до скончания дней, так как явил маловерие. Елизавета в свою очередь скрывала свою беременность, избегая насмешек, хотя к тому времени ее сестра Анна тоже родила в преклонном возрасте и родила, кстати говоря, Богородицу.

Только после того как Богородица сообщила о зачатии Спасителя, Елизавета открыла свою беременность, а потом и родила. Этому событию посвящена икона Рождества Иоанна Предтечи, которая тоже есть во многих храмах. Жил родственник Иисуса недалеко от Иерусалима около Хеврона, откуда родом и его родители.

Рождение и подвиг

Во времена массовых убийств всех новорожденных младенцев во святом Вифлееме, Иоанну чудом получилось избежать ужасной смерти. Благодаря Господа за подаренную жизнь, пророк отправился в пустыню, решив посвятить себя великому посту и молитве. Именно благодаря этому и появляются иконы Иоанн Предтеча Ангел Пустыни и подобные сюжеты. Они заключают в себе идеал духовного подвижничества и отречения от благ этого мира. Если говорить точнее, то сюжет отмеченной иконы относится ко словам Христа, который назвал Иоанна Ангелом, который расчищает ему путь.

Он всегда носил грубую одежду, которую держал кожаный пояс и ел только мед диких пчел и акрид (род саранчи или сорт бобов). Он так и жил, ожидая своего часа. И он настал в его тридцатилетие, когда Господь позвал его на проповедь еврейскому народу. Именно с того момента начинается его служение подле Иисуса Христа.

Деятельность Иоанна Предтечи была весьма оригинальной, хотя формально и оставалась в рамках иудейской религии того времени. Он крестил не только иноверцев, которые хотели перейти в иудейскую веру (так было принято в те времена) но и урожденных иудеев. Как говорил сам пророк, только рождения иудеем недостаточно для того чтобы быть подлинным сыном Авраамовым, если посмотреть более глубоко, становится понятным.

Иоанн открывал дорогу Новому Завету, проводил своеобразную реформацию веры и взывал к людям, чтобы они снова обрели праведность, не оставаясь пленниками застывшей традиции.

Крещение и усекновение главы

Многие верующие видели икону Иоанна в образе Крещения Господня, где пророк выполняет фактически свою основную функцию крестит Христа. Однако и после этого Иоанн продолжал действовать и проповедовать и принял мученическую гибель равно как многие первые христиане.

Царь Ирод на тот период взял себе в супруги женщину своего брата и этот факт считался скверным. Такое сожительство многие осуждали, и святой Иоанн тоже не считал подобное поведение достойным царя. Самому Ироду не нравилось порицание, и в итоге Иоанн оказался взаперти.

Однажды на пиру Саломея — дочка Иродиады (супруги Ирода) ублажала присутствующих своим танцем. Она угодила Ироду и тот велел просить, о чем угодно, просьбой стала голова Иоанна крестителя на блюде — икона с изображением этого образа также почитается в православии. Празднование этого дня относится к началу церковного года и также отмечает переход к эпохе Нового Завета, ведь после того как почил пророк, который считался последним, начался период Царства нового, заповедованного Христом.

Источник: omolitvah.ru

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