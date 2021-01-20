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Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?

08:50 20.01.2021 Фото: foma.ru
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Начинается история святого Иоанна до его рождения, когда появление Предтечи предрекает святой Малахий. Сам этот факт является весьма удивительным.

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20 января Православная Церковь празднует Собор святого Иоанна
Сюжет: Православные обряды
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Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святогоЕщё 700 новостей

Вопрос читателя:

20 января Православная Церковь празднует Собор святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня. Почему праздник в честь одного святого называется собор? Разве собор - это не когда много святых, например, собор 12 апостолов?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

В Православной Церкви на следующий день великих Господских и Богородичных праздников есть обычай вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Например, на следующий день после Рождества Христова отмечается Собор Пресвятой Богородицы, а на следующий день после Праздника Крещения Господня - Собор святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня. В данном случае слово "собор" имеет другое значение: не то, что мы вспоминаем многих святых, а то, что народ - верующие - собирается в храме, чтобы совершить богослужение в честь и похвалу прославляемых святых. И сегодня - в честь святого Иоанна Предтечи, который послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.

Источник: foma.ru

Иоанн Предтеча праздник Собор Иоанна Предтечи Андрей Ефанов
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