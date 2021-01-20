Новогодние каникулы-2021: Как отдохнули и с каким настроением вышли на работу жители России

Большинство работающих респондентов из Сибири приступили к делам в январе с хорошим настроением

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Сибири, и выяснила, как они провели новогодние каникулы, а также узнала, с каким настроением сотрудники выходят на работу в январе.

В этом году ожидаемо большинство жителей региона провели каникулы дома, 86% опрошенных подтвердили такой вариант ответа. Еще 14% сибиряков сделали выбор в пользу внутреннего туризма, и отправились в дорогу по России. А активнее всех в этом году путешествовали по стране жители Санкт-Петербурга (20%) и Москвы (18%). Чаще других оказывались в числе путешественников представители профобластей «Строительство, недвижимость», «Искусство, массмедиа» и топ-менеджеры.

При этом, среди опрошенных жителей СФО не было ни одного, кто провел каникулы за границей. «Конечно же были те, кто доехал даже до берегов Танзании, и мы видели их фотографии в Фейсбуке, но таких было очень мало. В этом году ограничения и опасения за здоровье пересилили у многих людей желание погреться на солнышке в теплых странах. Это нормально и правильно. И такая ситуация не только в Сибири, но и в целом по России она очень похожа – люди провели каникулы дома, с семьей» - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Большинство работающих респондентов из Сибири приступили к делам в январе с хорошим настроением (37%), еще 34% оценивают его как «обычное», а 22% поделились, что у них плохое или скорее плохое настроение. Любопытно, что доля тех, кто начал год не в духе, выше всего среди представителей информационных технологий и административного персонала. Самыми позитивными оказались специалисты из профобластей «Производство и сельское хозяйство», «Бухгалтерия и финансы» и «Строительство и недвижимость».

Источник: hh.ru