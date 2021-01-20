20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Работа

Новогодние каникулы-2021: Как отдохнули и с каким настроением вышли на работу жители России

08:15 20.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Большинство работающих респондентов из Сибири приступили к делам в январе с хорошим настроением.

% name% title
Большинство работающих респондентов из Сибири приступили к делам в январе с хорошим настроением

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Сибири, и выяснила, как они провели новогодние каникулы, а также узнала, с каким настроением сотрудники выходят на работу в январе.
В этом году ожидаемо большинство жителей региона провели каникулы дома, 86% опрошенных подтвердили такой вариант ответа. Еще 14% сибиряков сделали выбор в пользу внутреннего туризма, и отправились в дорогу по России. А активнее всех в этом году путешествовали по стране жители Санкт-Петербурга (20%) и Москвы (18%). Чаще других оказывались в числе путешественников представители профобластей «Строительство, недвижимость», «Искусство, массмедиа» и топ-менеджеры.
При этом, среди опрошенных жителей СФО не было ни одного, кто провел каникулы за границей. «Конечно же были те, кто доехал даже до берегов Танзании, и мы видели их фотографии в Фейсбуке, но таких было очень мало. В этом году ограничения и опасения за здоровье пересилили у многих людей желание погреться на солнышке в теплых странах. Это нормально и правильно. И такая ситуация не только в Сибири, но и в целом по России она очень похожа – люди провели каникулы дома, с семьей» - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Большинство работающих респондентов из Сибири приступили к делам в январе с хорошим настроением (37%), еще 34% оценивают его как «обычное», а 22% поделились, что у них плохое или скорее плохое настроение. Любопытно, что доля тех, кто начал год не в духе, выше всего среди представителей информационных технологий и административного персонала. Самыми позитивными оказались специалисты из профобластей «Производство и сельское хозяйство», «Бухгалтерия и финансы» и «Строительство и недвижимость».

Источник: hh.ru

вакансия профессия работа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как настроение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поставил рекорд популярности альтернативный Google поисковик DuckDuckGo
09:00 20-01-2021
Поставил рекорд популярности альтернативный Google поисковик DuckDuckGo
Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?
08:50 20-01-2021
Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?
Качественная быстрая сборка и установка мебели в Доме мебели "Север"
08:47 20-01-2021
Качественная быстрая сборка и установка мебели в Доме мебели
Выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок Роскачество
08:45 20-01-2021
Выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок Роскачество
В вашем доме будет больше света и пространства после установки пластиковых окон "Профессионал"
08:30 20-01-2021
В вашем доме будет больше света и пространства после установки пластиковых окон
Запустили цикл образовательных программ для выпускников в Москве
08:30 20-01-2021
Запустили цикл образовательных программ для выпускников в Москве
БердскПопало в суд уголовное дело в отношении гендиректора "Стройинвестпроект" Демидова в Бердске. Он обманул дольщиков на 149 млн рублей
08:26 20-01-2021
Попало в суд уголовное дело в отношении гендиректора
Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святого
08:20 20-01-2021
Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святого
Новогодние каникулы-2021: Как отдохнули и с каким настроением вышли на работу жители России
08:15 20-01-2021
Новогодние каникулы-2021: Как отдохнули и с каким настроением вышли на работу жители России
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 20-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 января 2021 года для всех знаков зодиака