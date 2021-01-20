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Общество / Стиль жизни

Пасха 2021 поздравления от всего сердца

17:50 20.01.2021 Фото: pxhere.com
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2 мая 2021 — Пасха. Но сохранить поздравления можно уже сейчас, чтобы быть во все оружии в светлый праздник!

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Поздравления с Пасхой 2021 в стихах
Сюжет: Православные обряды
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Поздравления с Пасхой 2021 в стихах.

С Пасхой вас! Христос воскрес!
Благодати вам с небес.

В доме будет пусть добро,
Счастье, радость и тепло.

***

С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла!

***

Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!

***

С Пасхой светлой поздравляю!
Мира вам в душе желаю.
Светлых дней и теплоты,
Жизни — полной доброты.

***

В день Пасхи — счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка
И много светлых, добрых дней.

***

Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!

***

С Пасхой поздравляю!
Счастья в дом желаю.
В жизни — радости, добра,
В сердце — святости, тепла.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.
Тебе добра, тепла желаю.
Пусть бережет тебя Господь,

Приходит радость на порог!

***

Желаю в Пасху благ земных
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.

***

С Пасхой, светлым Воскресеньем,

Божьего благословения!
Дом пусть полнится добром,
Счастьем, радостью, теплом!

***

Пасха наступила,
С этим поздравляю!
Благодати Божьей,
От души желаю!

***

Праздник счастьем озаряет,
Яркий свет идет с небес.
От души вас поздравляем!
Всем добра! Христос воскрес!

***

Мира, счастья и добра
В праздник светлый Вам желаю.

Счастья, веры и тепла,
Вас я с Пасхой поздравляю!

***

Христос воскрес! Вас поздравляю!
Пускай же счастье в дом придет.
Пусть теплоту, любовь, заботу
С собою Пасха принесет.

***

С Пасхой вас и с Воскресеньем,
С радостью, теплом весенним,
С благодатию с небес.
Рады все. Христос Воскрес!

***

Праздник Пасхи воссиял,
К торжеству нас всех призвал.
Приглашайте в дом друзей,

Вместе праздник веселей.
Благодати вам с небес.
С Пасхой вас! Христос воскрес!

***

Желаю счастья в праздник Пасхи,
Прекрасных, радостных минут,
Любви, добра и много ласки,
Пусть все дела легко идут.

***

Пасха пусть желания исполнит,
Душу счастьем, радостью наполнит.
В доме пусть всегда царит добро,
А на сердце будет пусть тепло.

Источник: pozdravok.ru

Пасха поздравления смс стихи
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