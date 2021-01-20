Пасха 2021 поздравления от всего сердца

2 мая 2021 — Пасха. Но сохранить поздравления можно уже сейчас, чтобы быть во все оружии в светлый праздник!

Поздравления с Пасхой 2021 в стихах

Поздравления с Пасхой 2021 в стихах.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

Благодати вам с небес.



В доме будет пусть добро,Счастье, радость и тепло.

***

С праздником Пасхи,

Счастья, добра,

Жизни прекрасной,

Здоровья, тепла!

***

Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!



Несется весть с земли и до небес.Святая Пасха нынче в дом вошла.Желаю счастья, радости, тепла.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

***

С Пасхой светлой поздравляю!

Мира вам в душе желаю.

Светлых дней и теплоты,

Жизни — полной доброты.

***

В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,



В душе спокойствия, порядкаИ много светлых, добрых дней.

***

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Счастья вам! Христос воскрес!

***

С Пасхой поздравляю!

Счастья в дом желаю.

В жизни — радости, добра,

В сердце — святости, тепла.

***

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Тебе добра, тепла желаю.

Пусть бережет тебя Господь,



Приходит радость на порог!

***

Желаю в Пасху благ земных

И много добрых дел людских,

Тепла, здоровья и терпения,

Мира в душе и настроения.

***

С Пасхой, светлым Воскресеньем,



Божьего благословения!Дом пусть полнится добром,Счастьем, радостью, теплом!

***

Пасха наступила,

С этим поздравляю!

Благодати Божьей,

От души желаю!

***

Праздник счастьем озаряет,

Яркий свет идет с небес.

От души вас поздравляем!

Всем добра! Христос воскрес!

***

Мира, счастья и добра

В праздник светлый Вам желаю.



Счастья, веры и тепла,Вас я с Пасхой поздравляю!

***

Христос воскрес! Вас поздравляю!

Пускай же счастье в дом придет.

Пусть теплоту, любовь, заботу

С собою Пасха принесет.

***

С Пасхой вас и с Воскресеньем,

С радостью, теплом весенним,

С благодатию с небес.

Рады все. Христос Воскрес!

***

Праздник Пасхи воссиял,

К торжеству нас всех призвал.

Приглашайте в дом друзей,



Вместе праздник веселей.Благодати вам с небес.С Пасхой вас! Христос воскрес!

***

Желаю счастья в праздник Пасхи,

Прекрасных, радостных минут,

Любви, добра и много ласки,

Пусть все дела легко идут.

***

Пасха пусть желания исполнит,

Душу счастьем, радостью наполнит.

В доме пусть всегда царит добро,

А на сердце будет пусть тепло.

Источник: pozdravok.ru