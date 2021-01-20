Пасха 2021 поздравления от всего сердца

Поздравления с Пасхой 2021 в стихах.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Благодати вам с небес.
Счастье, радость и тепло.
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С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла!
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Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
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Христос воскрес! Воистину воскрес!
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
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Со Светлой Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!
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С Пасхой светлой поздравляю!
Мира вам в душе желаю.
Светлых дней и теплоты,
Жизни — полной доброты.
***
В день Пасхи — счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,
И много светлых, добрых дней.
***
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
***
С Пасхой поздравляю!
Счастья в дом желаю.
В жизни — радости, добра,
В сердце — святости, тепла.
***
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Тебе добра, тепла желаю.
Пусть бережет тебя Господь,
***
Желаю в Пасху благ земных
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.
***
С Пасхой, светлым Воскресеньем,
Дом пусть полнится добром,
Счастьем, радостью, теплом!
***
Пасха наступила,
С этим поздравляю!
Благодати Божьей,
От души желаю!
***
Праздник счастьем озаряет,
Яркий свет идет с небес.
От души вас поздравляем!
Всем добра! Христос воскрес!
***
Мира, счастья и добра
В праздник светлый Вам желаю.
Вас я с Пасхой поздравляю!
***
Христос воскрес! Вас поздравляю!
Пускай же счастье в дом придет.
Пусть теплоту, любовь, заботу
С собою Пасха принесет.
***
С Пасхой вас и с Воскресеньем,
С радостью, теплом весенним,
С благодатию с небес.
Рады все. Христос Воскрес!
***
Праздник Пасхи воссиял,
К торжеству нас всех призвал.
Приглашайте в дом друзей,
Благодати вам с небес.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
***
Желаю счастья в праздник Пасхи,
Прекрасных, радостных минут,
Любви, добра и много ласки,
Пусть все дела легко идут.
***
Пасха пусть желания исполнит,
Душу счастьем, радостью наполнит.
В доме пусть всегда царит добро,
А на сердце будет пусть тепло.
Источник: pozdravok.ru