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Общество / Стиль жизни

Парад планет в 2021 году: будет или нет?

16:50 20.01.2021 Фото: pixabay
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Ученые считают, что это поможет избежать сильного влияния таких планет, как Марс, Венера и Юпитер. Воздействие Солнца также будет не столь агрессивным

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2021 год станет более благоприятным и безобидным, по сравнению с предыдущим, благодаря отсутствию парада планет

Парад планет является одним из наиболее занимательных астрономических явлений, которым интересуются многие. Астрономы рассказали, стоит ли ожидать этого необычного феномена в новом 2021 году, и чем это чревато для людей.

Несмотря на то, что парады планет вызывают множество восхищения, многие специалисты считают их влияние на человека сильным и не благоприятным. Некоторых беспокоит тот факт, что астрономы не прогнозируют парада планет в 2021 году: люди хотят знать, какое влияние это окажет на них.

Специалисты разных областей и сфер со своей стороны успокаивают общественность: во время парада планет высвобождается большое количество негативной энергии, которая провоцирует людей на ссоры, а также вызывает масштабные бедствия.

С точки зрения астрономии отсутствие парада планет не является плохим признаком или признаком грядущего бедствия. Напротив, ученые считают, что это совпадение поможет избежать сильного влияния таких планет, как Марс, Венера и Юпитер. Воздействие Солнца также будет не столь агрессивным.

Эксперты в области астрологии также имеют свое мнение на этот счет. Большинство специалистов придерживаются мнения, что 2021 год станет более благоприятным и безобидным, по сравнению с предыдущим, благодаря отсутствию парада планет.

Считается, что отсутствие данного феномена поможет миру восстановить баланс и оправиться от сотрясений 2020 года. Год Быка поможет людям встать на правильный путь и исправить ошибки, совершенные под покровительством Крысы.

Источник: comandir

2021 астрология астрономия парад планет
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