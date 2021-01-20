Масленица 2021: Дата праздника и многовековые традиции

Кульминация всей Масленичной недели наступала в Прощеное воскресенье. Тогда начиналось заговенье перед началом Великого поста — последний день, когда еще можно употреблять пищу животного происхождения.

Исторически Масленица — славянский праздник, посвященный проводам зимы

Дата празднования Масленицы меняется каждый год, традиционно она отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2021 году начало Великого поста приходится на 15 марта, соответственно, первый день Масленицы выпадает на Международный женский день. Таким образом, в следующем году Масленичная неделя продлится с 8 марта по 14 марта.

Какие существуют традиции празднования Масленицы?

Исторически Масленица — славянский праздник, посвященный проводам зимы. Традиционно в масленичную неделю принято печь блины, устраивать народные гуляния, а в последний день праздника — сжигать соломенное чучело, символ проводов зимы и наступления весны.

В последнюю неделю перед началом Великого поста во все дни разрешается употреблять в пищу сливочное масло, молочные продукты и рыбу. Традиционно Масленичная неделя делилась на два периода: Узкую и Широкую Масленицу.

Первые три дня, понедельник, вторник и среду, можно было заниматься хозяйством и работать, а вот с четверга — уже нет, поскольку начиналась Широкая Масленица. В понедельник свёкор и свекровь должны были отправить невестку на день к отцу и матери, а затем самим прийти к сватам в гости на блины.

Во вторник происходили смотрины невест, а в среду, по традиции, уже состоявшиеся зятья проведывали своих тещ, которые, в свою очередь, угощали их блинами. В четверг начинались народные гуляния с разведением костров и прыжками через огонь, катанием на лошадях, кулачными боями, штурмом и захватом снежных городков.

В пятницу наступали так называемые «тещины вечерки» — теща со своими родственниками или подругами приходила к зятю с ответным визитом. Суббота отводилась на «золовкины посиделки» — когда молодые невестки приглашали к себе в гости золовок и других родственников и родственниц мужа и угощали их блинами.

Кульминация всей Масленичной недели наступала в Прощеное воскресенье. Тогда начиналось заговенье перед началом Великого поста — последний день, когда еще можно употреблять пищу животного происхождения. В воскресенье все близкие люди просили друг у друга прощения за нанесенные за год обиды, а вечером поминали усопших. Также в последний день Масленицы существовала традиция ходить в баню. В конце праздника сжигали соломенное чучело Масленицы — знаменуя таким образом приближение весны, а пепел рассыпали по полям.

Источник: aif.ru