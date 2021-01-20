Поставил рекорд популярности альтернативный Google поисковик DuckDuckGo

Альтернативный Google поисковик DuckDuckGo поставил рекорд популярности

Известный среди поклонников конфиденциальности поисковик DuckDuckGo установил собственный рекорд по дневной посещаемости. О росте популярности альтернативной поисковой системы со ссылкой на компанию сообщает Bleeping Computer.

За 2020 год поисковик увеличил среднее значение ежедневного поиска на 62 процента. 11 января 2021 года были зафиксированы 102 миллиона запросов, что стало рекордом для DuckDuckGo. Всплеск популярности независимого поисковика связывается с желанием пользователей Интернета обеспечить большую защиту личных данных.

DuckDuckGo — это поисковая система, которая строит свой поисковый индекс с помощью своего сканера DuckDuckBot, индексирования WikiPedia и через партнеров, таких как Yahoo-Bing. Поисковая система не использует данные из Google, а зарабатывает деньги на размещении рекламы.