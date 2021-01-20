Кто поедет на «Евровидение-2021» от России?

Организаторами «Евровидение-2021» введены новые правила проведения песенного конкурса

Организаторами «Евровидение-2021» введены новые правила проведения песенного конкурса. Всем участникам необходимо заранее записать выступления. Данное условие будет действовать до тех пора, пока остается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, действуют ограничительные меры. Поскольку пандемия коронавируса продолжается, артисты вживую выступать не будут.

«Евровидение-2021» состоится 65 раз. Предварительным местом его проведения назван Роттердам (Нидерланды), но окончательное решение будут принято Европейским вещательным союзом. Песенный конкурс и многие другие культурные мероприятия планировали провести в прошлом году, однако из-за пандемии их отменили.

Новые правила и даты «Евровидения-2021»

Вживую участники «Евровидения-2021» выступать не будут: предварительно запишут номера в студиях. По словам организаторов, главное требование – запись должна быть уникальной. Сами они будут наблюдать за процессом, находясь на прямой связи. Запись – гарант выступления участников на конкурсе. Контроль процесса съемки музыкального клипа – ответственность национального вещателя страны. Сессия может длиться не более 1 часа. Графики и съемочные планы согласуют с координаторами «Евровидения-2021».

На сегодняшний день известны даты проведения конкурса:

1-й полуфинал – 18 мая;

2-й полуфинал – 20 мая;

Финал – 22 мая.

Участники выступят на сцене концертного зала Ahoy.

Кем будет представлена Россия на «Евровидении-2021»

Скорее всего, от России на «Евровидение-2021» выступит музыкальный коллектив Little Big. Артисты должны были ехать на конкурс с песней Uno еще в прошлом году, но его отменили из-за коронавируса.

«Наверняка вы знаете, что Евровидение 2020 отменилось в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей. Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню Uno и верил в нашу победу», — заявили музыканты в официальном инстаграм-аккаунте Little Big.

За несколько дней опубликованный на «Ютубе» клип, снятый на песню Uno, просмотрели десятки миллионов человек. Своим танцем многих покорил Дмитрий Красилов.

«Мы сожалеем об отмене Евровидения. Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном YouТube конкурса с безусловным отрывом победила группа «Little Big»», — заявил глава Первого канала Константин Эрнст.

4 возможных сценария проведения конкурса «Евровидение-2021»

Рассматриваются 4 возможных сценария проведения «Евровидения-2021».

Сценарий 1 – обычный формат, когда присутствуют зрители. Участники смогут отрепетировать номера на арене Ahoy.

Сценарий 2 – участники и зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра. Зрителей рассадят по методу жеребьевки.

Сценарий 3 – если границы стран из-за пандемии будут закрыты, участники, представляющие их на «Евровидении-2021», выступят на родине.

Сценарий 4 – полный карантин, зрителей не будет. Участники выступят в своих странах, потому записи объединят.

Источник: pronedra.ru