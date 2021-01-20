Китайцы на Луне обнаружили моря. Что еще удалось доказать о голубой планете?

В начале 2019-го на вулканическом пике Рюмкера, располагающемся в Океане Бурь на обратной стороне Луны, сел зонд «Чанъэ-4».

В ходе нового исследования выяснилось, что кора в скрытом от наших глаз полушарии Луны отличается огромной толщиной

Ученые из Китая решили изучить не только поверхность Луны, но и ее обратную сторону. О том, что скрывается в полушарии спутницы нашей планеты, читайте в материале.

Впервые обратную сторону Луны исследовали советские ученые. Осенью 1959 года были обнародованы первые ее фотографии за всю историю освоения космоса. Сделать их исследователям удалось с помощью АМС «Луна-3».

Ученые из СССР таким образом дали старт масштабным исследованиям Луны. Полученные с помощью АМС «Луна-3» изображения легли в основу создания первого лунного глобуса. Впоследствии эксперты успешно сделали другие снимки таинственной обратной стороны Луны.

Результаты предыдущих исследований обратной стороны Луны

В ходе нового исследования выяснилось, что кора в скрытом от наших глаз полушарии Луны отличается огромной толщиной. Разница достигает 15-20 километров, уточнили китайские ученые.

Исследователям удалось также обнаружить, что поверхность на обратной стороне спутницы нашей планеты состоит частично из пород мантии. Ученые из КНР говорят, что это натолкнуло их на новые размышления. Они предположили, в частности, что в далеком прошлом Луне пришлось столкнуться с другим спутником либо с огромным астероидом. Мантия в итоге начала выходить наружу, после чего произошло ее смешивание с материей коры, констатировали китайские ученые.

На Луне обнаружили моря

На поверхности Луны выявлены также образования, которые специалисты назвали морями. Исследователи утверждают, что формирование их происходило вследствие извержений, когда на поверхность Луны изливались потоки базальтовой лавы. Более жидкая консистенция способствовала равномерному распределению лавы, а в результате там появились гладкие бассейны.

«Темную» сторону Луны отличает, впрочем, наличие всего двух таких морей. Причины этого исследователи еще выясняют. Более того, китайские ученые доказали, что полушарие, о котором идет речь, очень часто подвергалось весьма ощутимым ударам метеоритов. Специалисты уточнили: на это четко указывает наличие на поверхности спутника огромного множества кратеров.

Что удалось найти китайцам в 40-метровой скважине на обратной стороне Луны: какие тайны хранит в себе спутница Земли

В начале 2019-го на вулканическом пике Рюмкера, располагающемся в Океане Бурь на обратной стороне Луны, сел зонд «Чанъэ-4». Разработка принадлежит инженерам из КНР. Речь идет о первом аппарате, который побывал на загадочном полушарии.

Китайские ученые решили детально изучить рельеф и состав лунной поверхности, а потому наряду с зондом туда был доставлен и «Юйту-2» – луноход, оснащенный видеокамерой, инфракрасным спектрометром, помогающим в изучении минералов, а также геологическим радаром, предназначенным для исследований грунта.

Поверхность обратной стороны Луны достаточно пористая, сообщили эксперты. По их словам, первые 12 м грунта отличались однородностью, а на глубине до 40 м был обнаружен реголит, состав которого схож с обычным песком.

Обнаружить базальтовый слой китайцы не смогли. Присутствие его на обратной стороне Луны не удалось выявить даже встроенному в аппарат георадару. Таким образом точная модель строения Луны по-прежнему остается для ученых загадкой.

Источник: pronedra.ru