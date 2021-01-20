Пособие на детей с 3 до 7 лет 2021: подписал ли Путин закон о новой трехступенчатой выплате 20 января и кому положены 12000 рублей, стало известно

Подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся.

Пособия на детей получают многие семьи в России

Выплату на детей от 3 до 7 лет получают семьи в Бердске. Главным условием назначения выплаты стали доходы семьи. Они не должны превышать прожиточный минимум на каждого члена семьи. При этом в доходы попадают алименты, зарплата, стипендия, наследство, деньги от продажи автомобиля, квартиры или дома. Пособие относительно новое. Его анонсировал президент Владимир Путин весной 2020-го. Но фактически деньги начали поступать на счета бедных родителей в июне того же года.

5 января Владимир Путин встретился с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. Также во встрече приняла участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

- В конечном-то счёте цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера. Кроме того, обращаю внимание, что с 1 января текущего года по-новому должна заработать наша мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трех до семи лет. Мы с Татьяной Алексеевной ( Голиковой — прим. Ред. ) много раз эту тему обсуждали. А именно: если прежде размер выплаты на ребенка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь сумма такой выплаты должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума в том случае, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности, получить определенный доход, - напомнил Путин 5 января.

Трехступенчатая модель начисления пособия

Анализ уровня доходов семей-получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты, отметил Котяков и предложил:

- Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка.

Привычным размером пособия так и останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если же такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума.

Если и это увеличенное пособие также не выводит семью за черту бедности, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Кстати, этот момент смутил Путина. Ведь ранее речь шла о едином подходе к выплате двойного пособия.

- Помните, мы обсуждали тему еще со 100-рублевыми пособиям, которые действовали аж с начала 2000-х годов и не менялись в регионах страны, и, безусловно, когда средний уровень пособия оказался по стране 5900 рублей, то, конечно, количество людей, которые пришли за получением пособия, оказалось существенно большим. Делаем так называемую тонкую настройку: обсудив это с коллегами, пришли к выводу, что нужно добавить два этапа – 75% и 100%, - ответила Голикова.

Новые правила подсчета доходов

При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем. Необходимые доработки программного обеспечения сейчас уже ведутся.

Когда придут деньги

Важный момент - заявления на назначение выплаты в повышенном размере начнут принимать только с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет выплаты сделают начиная с 1 января 2021 года.

Те родители, которые уже получает ежемесячную выплату на детей, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал.