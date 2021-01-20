20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 января 2021 в России и мире

07:40 20.01.2021 Фото: Pixabay
0

Список праздников России и мира 20 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

% name% title
20 января - День пингвина

• Удивительный день совпадений
• День прогулки на свежем воздухе (Take a Walk Outdoors Day)
• День Республики Крым

• Зимний день согревания мира
• Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
• Международный день принятия (International Day of Acceptance)
• День музейного селфи (Museum Selfie Day)
• День делопроизводственной службы МВД РФ
• День пингвина (Penguin Awareness Days) - США
• День любителей сыра (National Cheese Lover`s Day) - США
• День лакомства (National Buttercrunch Day) - США
• День диджея (National Disc Jockey Day, National DJ Day) - США
• День видеокамеры (Camcorder Day) - США
• День всенародной скорби - Азербайджан
• День национальных героев - Кабо-Верде
• Тамборрада (Tamborrada de San Sebastian) - Испания
• День вооружённых сил - Мали
• День памяти защитников баррикад - Латвия
• День вооружённых сил - Лаос
• Именины у Ивана, Афанасия, Василия
• Иван Бражник (Зимний свадебник)

Важные даты

250 римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана.
1892 Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).
1896 основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.
1915 главнокомандующий Юго–западного фронта Н. И. Иванов отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские перевалы. Одновременно для деблокировки осажденной крепости Перемышль к Карпатам выдвинулись австро–германские войска. Так началось одно из самых крупных сражений Первой мировой войны – Карпатская битва.
1953 осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М–4 (103М) Владимира Мясищева.

1960 осуществлён первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р–7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.
1980 президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
1983 умер Гарринча (род. в 1933г.), знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле.
1990 части Советской армии введены в Баку для прекращения резни армян. Погибло около 200 человек, ранено более 3 тысяч.
1991 состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.
2002 Германия решила возвратить Египту золотой саркофаг фараона Эхнатона.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

важные даты важные события какой сегодня праздник праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поставил рекорд популярности альтернативный Google поисковик DuckDuckGo
09:00 20-01-2021
Поставил рекорд популярности альтернативный Google поисковик DuckDuckGo
Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?
08:50 20-01-2021
Собор Иоанна Предтечи 20 января 2021 года. Почему праздник так называется?
Качественная быстрая сборка и установка мебели в Доме мебели "Север"
08:47 20-01-2021
Качественная быстрая сборка и установка мебели в Доме мебели
Выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок Роскачество
08:45 20-01-2021
Выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок Роскачество
В вашем доме будет больше света и пространства после установки пластиковых окон "Профессионал"
08:30 20-01-2021
В вашем доме будет больше света и пространства после установки пластиковых окон
Запустили цикл образовательных программ для выпускников в Москве
08:30 20-01-2021
Запустили цикл образовательных программ для выпускников в Москве
БердскПопало в суд уголовное дело в отношении гендиректора "Стройинвестпроект" Демидова в Бердске. Он обманул дольщиков на 149 млн рублей
08:26 20-01-2021
Попало в суд уголовное дело в отношении гендиректора
Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святого
08:20 20-01-2021
Икона Иоанна Предтечи: Кому нужно обязательно молиться 20 января 2021 года и какова история святого
Новогодние каникулы-2021: Как отдохнули и с каким настроением вышли на работу жители России
08:15 20-01-2021
Новогодние каникулы-2021: Как отдохнули и с каким настроением вышли на работу жители России
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 20-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 января 2021 года для всех знаков зодиака