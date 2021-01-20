Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 января 2021 в России и мире

• Удивительный день совпадений
• День прогулки на свежем воздухе (Take a Walk Outdoors Day)
• День Республики Крым
• Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
• Международный день принятия (International Day of Acceptance)
• День музейного селфи (Museum Selfie Day)
• День делопроизводственной службы МВД РФ
• День пингвина (Penguin Awareness Days) - США
• День любителей сыра (National Cheese Lover`s Day) - США
• День лакомства (National Buttercrunch Day) - США
• День видеокамеры (Camcorder Day) - США
• День всенародной скорби - Азербайджан
• День национальных героев - Кабо-Верде
• Тамборрада (Tamborrada de San Sebastian) - Испания
• День вооружённых сил - Мали
• День памяти защитников баррикад - Латвия
• День вооружённых сил - Лаос
• Иван Бражник (Зимний свадебник)
Важные даты
250 римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана.
1892 Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).
1896 основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.
1915 главнокомандующий Юго–западного фронта Н. И. Иванов отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские перевалы. Одновременно для деблокировки осажденной крепости Перемышль к Карпатам выдвинулись австро–германские войска. Так началось одно из самых крупных сражений Первой мировой войны – Карпатская битва.
1953 осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М–4 (103М) Владимира Мясищева.
1980 президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
1983 умер Гарринча (род. в 1933г.), знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле.
1990 части Советской армии введены в Баку для прекращения резни армян. Погибло около 200 человек, ранено более 3 тысяч.
1991 состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.
2002 Германия решила возвратить Египту золотой саркофаг фараона Эхнатона.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend