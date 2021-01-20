Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 20 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

20 января - День пингвина

• Удивительный день совпадений

• День прогулки на свежем воздухе (Take a Walk Outdoors Day)

• День Республики Крым



• Зимний день согревания мира• Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна• Международный день принятия (International Day of Acceptance)• День музейного селфи (Museum Selfie Day)• День делопроизводственной службы МВД РФ• День пингвина (Penguin Awareness Days) - США• День любителей сыра (National Cheese Lover`s Day) - США• День лакомства (National Buttercrunch Day) - США• День диджея (National Disc Jockey Day, National DJ Day) - США• День видеокамеры (Camcorder Day) - США• День всенародной скорби - Азербайджан• День национальных героев - Кабо-Верде• Тамборрада (Tamborrada de San Sebastian) - Испания• День вооружённых сил - Мали• День памяти защитников баррикад - Латвия• День вооружённых сил - Лаос• Именины у Ивана, Афанасия, Василия• Иван Бражник (Зимний свадебник)

Важные даты

250 римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана.

1892 Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).

1896 основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.

1915 главнокомандующий Юго–западного фронта Н. И. Иванов отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские перевалы. Одновременно для деблокировки осажденной крепости Перемышль к Карпатам выдвинулись австро–германские войска. Так началось одно из самых крупных сражений Первой мировой войны – Карпатская битва.

1953 осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М–4 (103М) Владимира Мясищева.



1960 осуществлён первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р–7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.1980 президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.1983 умер Гарринча (род. в 1933г.), знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле.1990 части Советской армии введены в Баку для прекращения резни армян. Погибло около 200 человек, ранено более 3 тысяч.1991 состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.2002 Германия решила возвратить Египту золотой саркофаг фараона Эхнатона.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend