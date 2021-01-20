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Как не стать жертвой финансовых пирамид в 2021 году?

12:50 20.01.2021 Фото: pixabay
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Важно вовремя проанализировать содержание рекламных предложений и посоветоваться со знающими финансистами прежде, чем доверять кому-либо свои сбережения.

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Люди с завидной беспечностью ловятся на приманки мошенников

За 2020 год Центробанк России выявил 220 организаций с признаками финансовой пирамиды. Это значит, что в ближайшее время начнется очередное «дело Мавроди» с многочисленными обманутыми вкладчиками.

Люди с завидной беспечностью ловятся на приманки мошенников. В СМИ постоянно публикуется полезная информация: как различить финансовую пирамиду, кому нельзя доверять свои деньги, как не стать жертвой мошенников. Но количество финансовых пирамид говорит о другом – люди продолжают кормить преступников.

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Основными признаками финансовой пирамиды являются:

  • деньги одним участникам выплачиваются за счет взносов других участников;
  • отсутствует лицензия на деятельность по привлечению денег клиентов;
  • обещаются сверхприбыли, не сопоставимые с рыночными предложениями;
  • навязчивая реклама во всех СМИ и интернете;
  • в организации нет своих активов и основных средств;
  • финансовое положение организаторов скрыто, нет информации.

Пирамиду можно вычислить по признакам явного мошенничества:

  • инвестиции пойдут в проекты, которые по определению не смогут дать никакой прибыли;
  • деньги требуются на проекты, которые никто не собирается осуществлять.

Эксперты выделяют такие виды финансовых пирамид

  1. Явные пирамиды, не скрывающие своей сути, построенные по принципу сетевого маркетинга. Такой была пирамида «МММ» — деньги получались путем вербовки новых и новых участников.
  2. Организации, маскирующиеся под микрофинансовые учреждения, ломбарды, потребительские кооперативы. Они продают векселя под высокие проценты. Получается, что одни граждане кредитуют других.
  3. Некоторые работают под видом организаций, которые берут на себя взаимодействие клиента и банка. Предлагают за 30% погасить полностью кредит.
  4. Организации, зазывающие клиентов заработать на рынке Форекс.

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Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана. Важно вовремя проанализировать содержание рекламных предложений и посоветоваться со знающими финансистами прежде, чем доверять кому-либо свои сбережения.

Источник: 1rre.ru

дело Мавроди ммм мошенники финансовая пирамида
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