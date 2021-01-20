Как не стать жертвой финансовых пирамид в 2021 году?

За 2020 год Центробанк России выявил 220 организаций с признаками финансовой пирамиды. Это значит, что в ближайшее время начнется очередное «дело Мавроди» с многочисленными обманутыми вкладчиками.
Люди с завидной беспечностью ловятся на приманки мошенников. В СМИ постоянно публикуется полезная информация: как различить финансовую пирамиду, кому нельзя доверять свои деньги, как не стать жертвой мошенников. Но количество финансовых пирамид говорит о другом – люди продолжают кормить преступников.
Основными признаками финансовой пирамиды являются:
- деньги одним участникам выплачиваются за счет взносов других участников;
- отсутствует лицензия на деятельность по привлечению денег клиентов;
- обещаются сверхприбыли, не сопоставимые с рыночными предложениями;
- навязчивая реклама во всех СМИ и интернете;
- в организации нет своих активов и основных средств;
- финансовое положение организаторов скрыто, нет информации.
Пирамиду можно вычислить по признакам явного мошенничества:
- инвестиции пойдут в проекты, которые по определению не смогут дать никакой прибыли;
- деньги требуются на проекты, которые никто не собирается осуществлять.
Эксперты выделяют такие виды финансовых пирамид
- Явные пирамиды, не скрывающие своей сути, построенные по принципу сетевого маркетинга. Такой была пирамида «МММ» — деньги получались путем вербовки новых и новых участников.
- Организации, маскирующиеся под микрофинансовые учреждения, ломбарды, потребительские кооперативы. Они продают векселя под высокие проценты. Получается, что одни граждане кредитуют других.
- Некоторые работают под видом организаций, которые берут на себя взаимодействие клиента и банка. Предлагают за 30% погасить полностью кредит.
- Организации, зазывающие клиентов заработать на рынке Форекс.
Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана. Важно вовремя проанализировать содержание рекламных предложений и посоветоваться со знающими финансистами прежде, чем доверять кому-либо свои сбережения.
Источник: 1rre.ru