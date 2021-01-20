Налоговый вычет на недвижимость: почему пенсионерам он не положен?

Главная причина отказа в предоставлении налогового вычета на любой тип недвижимости для людей пенсионного возраста кроется в особенностях российского законодательства.

Отдельно учитываются ситуации, когда гражданин, официально находясь на пенсии, продолжает декларировать собственные доходы

Пенсионеры не могут получить жилищный вычет за купленную квартиру на общих основаниях, так как это прописано в законодательстве. Отдельно учитываются ситуации, когда люди пенсионного возраста имеют официальные основания из списка исключений. При таком раскладе налоговый вычет все же может быть назначен.

Почему большинство пенсионеров не могут рассчитывать на жилищный вычет

Главная причина отказа в предоставлении налогового вычета на любой тип недвижимости для людей пенсионного возраста кроется в особенностях российского законодательства.

Традиционно большинство пенсионеров после наступления граничного возраста отказываются от трудоустройства на официальных основаниях. Из-за того, что общее правило предусматривает возможность выдавать жилищный вычет только тем, кто платит НДФЛ со ставкой 13%, пенсионеры в этот круг автоматически не входят.

В некоторых случаях исключения все же возможны, но для реализации поставленной задачи придется изучить различные аспекты законодательной базы. Первым способом считается возможность перебросить вычет на прошлые календарные периоды. Особенности алгоритма такой финансовой помощи были зафиксированы в Федеральном законе №330-ФЗ.

Возможность предоставляется только при ряде исключений. Ориентироваться в этом вопросе следует на Налоговый кодекс и ст. 200 п. 10.

Там речь идет о переносе остатка имущественного вычета, где объясняется, что в большинстве случаев пенсионер действительно имеет право вернуть уплаченный налог вне зависимости от того, когда конкретно был приобретен объект недвижимости. Для расчета берут 4 последних календарных года.

Кто может получить вычет за квартиру для людей на пенсии

Отдельно учитываются ситуации, когда гражданин, официально находясь на пенсии, продолжает декларировать собственные доходы. Это касается тех пенсионеров, которые все еще легально работают.

Если имеет место быть дополнительный доход, прошедший официальную регистрацию, это тоже может помочь делу. Наиболее распространенными видами легального дополнительного дохода называют:

аренду недвижимости;

продажу имущества;

пенсию негосударственного типа.

Чуть менее редко встречающейся ситуацией, когда пенсионер и без легального трудоустройства или дополнительного источника дохода все же может получить вычет от государства, является заключение брака. Если официальный супруг(а) имеет доходы, предусматривающие обязательное обложение НДФЛ, то в ряде случаев все же можно добиться возврата потраченных средств.

Новшества в законодательстве для покупающих квартиры

Изменения законодательной базы в сфере налогообложения по части недвижимости предусматривают общий алгоритм расчета налога на недвижимость. Фундаментом для расчета признали кадастровую стоимость объекта. Именно эта сумма должна быть похожей на рыночный ценник.

До вступления в силу новшества основанием для проведения расчета считалась инвентаризационная стоимость либо показатель по себестоимости. Хотя переход на обновленный принцип стартовал еще в 2015 году, завершающая стадия состоялась только теперь. Исключение распространяется только на Севастополь.

Из других важных объявлений из сферы недвижимости выделяют равнение на прогрессивную ставку НДФЛ. Она применима к доходам в случае, если их сумма переваливает за 5 млн рублей. Новость наделала переполоха на рынке недвижимости, но оказалось, что продажу личного имущества новинка не затрагивает.

Источник: 1rre.ru