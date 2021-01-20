Какие социальные выплаты в Москве выросли с 1 января 2021 года? А на сколько?

Доплаты к пенсионным выплатам получают примерно 400 тысяч москвичей, и 23 тысячи из них смогли рассчитывать на доплаты впервые.

На 2021 год московская власть запланировала на свои социальные расходы в пределах 1,8 трлн рублей

Бюджет российской столицы на наступивший 2021 год по давно сложившейся традиции снова оказался социально ориентированным. Московское правительство по-прежнему продолжает оказывать помощь пожилым лицам, малообеспеченным и многодетным семьям, а также «детям войны».

Какие выплаты полагаются указанным категориям граждан, и на сколько выросли их суммы с начала 2021 года, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Пандемия коронавируса и все проблемы, которые с ней связаны, на финансировании социальной сферы столицы не отразились. На 2021 год московская власть запланировала на свои социальные расходы в пределах 1,8 трлн рублей. На оказание прямой поддержки населению из этой суммы направят 529,4 млрд., следует из официального заявления правительства Москвы.

На сколько проиндексируют в 2021 году социальные выплаты старшему поколению?

Доплаты к пенсиям пожилых граждан выросли с начала 2021 года на 3,7%. Минимальная сумма дохода неработающего московского пенсионера составила таким образом 20 222 рубля. Уточним, что это на 722 рубля выше, чем было в прошлом году.

Доплаты к пенсионным выплатам получают примерно 400 тысяч москвичей, и 23 тысячи из них смогли рассчитывать на доплаты впервые. Средняя социальная доплата регионального уровня достигает на данный момент отметки в 7000 рублей.

Социальные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям

Размеры социальных выплат семьям, воспитывающим детей, тоже выросли с 1 января на 3,7%. Повышение затронуло 262 тысячи детей из малообеспеченных семей, а также 420 тысяч – из многодетных. Кроме того, индексация коснулась 35,5 тысячи семей, в которых есть дети-инвалиды либо инвалиды с детства в возрасте до 23-х лет.

В российской столице проживают сегодня около полутора миллиона семей, 11% из которых относятся к категории многодетных. Ежемесячно им выплачивают компенсации на оплату услуг ЖКХ – суммы напрямую зависят от численности детей. Кроме того, им положены скидки 30% на оплату «коммуналки» и 50-процентные скидки – на капитальный ремонт.

Что предусмотрено для «детей войны»?

С 1 января 2021 года в Москве ввели новую региональную льготную категорию лиц – это «дети войны». Речь идет о горожанах, родившихся в период с 4 сентября 1927-го по 3 сентября 1945-го. Ежемесячные выплаты, предусмотренные для «детей войны» в Москве, составляют сегодня 1 643 рубля.

В правительстве уточнили, что этой выплате предстоит заменить действовавшее ранее пособие, полагавшееся москвичам, родившимся с 1 января 1928-го по 3 сентября 1945-го. Его размер достигал отметки в 1 584 рубля.

Следует отметить, что для получения таких выплат «детям войны» не нужно обращаться куда-либо с заявлениями. Средства начисляют автоматически на основании тех данных, которыми уже обладают органы соцзащиты. Получателями выплат станут 71,5 тысячи жителей города, сообщили в столичной мэрии.

Источник: Пронедра