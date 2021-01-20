Индексация детских выплат в 2021 году: когда будет?

С 2021 года россиянам можно рассчитывать на повышенные размеры пособий по уходу за детьми, не достигшими полуторалетнего возраста. Речь идет о сумме в 6 752 рубля.

Семьи, в которых появился первенец, могут рассчитывать на 483 882 рубля

В 2021 году гражданам Российской Федерации продолжают выплачивать пособия, которые власть назначила им еще в 2020-м. Правительство предусмотрело на текущий год индексацию материнского капитала – сумма сертификата вырастет на 3,7%.

Семьи, в которых появился первенец, могут рассчитывать на 483 882 рубля. Сумма маткапитала при рождении или усыновлении второго ребенка сегодня составляет в России 639 432 рубля.

С 1 января 2021-го семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет, по-прежнему могут рассчитывать на получение выплат, равных величине прожиточного минимума (ПМ), действующего в субъекте их проживания. Пособия полагаются родителям с доходами ниже уровня ПМ.

Детские пособия вырастут с 1 февраля 2021 года

С 2021 года россиянам можно рассчитывать на повышенные размеры пособий по уходу за детьми, не достигшими полуторалетнего возраста. Речь идет о сумме в 6 752 рубля, для получения которой родителям необходимо обращаться с соответствующими заявлениями.

При появлении ребенка семье полагается выплата в размере 18 000 рублей. С 1 февраля 2021-го ее подвергнут индексации, однако, на сколько она вырастет, пока неизвестно.

Пособия по беременности и родам выросли в России с 2021 года

Размеры минимального и максимального пособий по беременности и родам выросли в Российской Федерации с 2021 года.

Минимальные пособия:

нормальные роды 140 дней — 58 878,25 рубля;

осложненные роды (одноплодная беременность) 156 дней — 65 605,8 рубля;

осложненные роды (многоплодная беременность) 194 дня — 81 586,7 рубля.

Максимальные пособия:

нормальные роды — 340 795 рублей;

осложненные роды — 379 743 рубля;

осложненные роды — 472 244,5 рубля.

Новые детские пособия инициировал Путин

Семьям с детьми в возрасте до восьми лет полагаются выплаты в размере 5000 рублей. Подпись под соответствующим указом Владимир Путин поставил в конце минувшего года.

«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка», — говорится в новом документе.

Для получения инициированных президентом детских выплат заявления подавать не нужно. Средства будут поступать на счета родителей автоматически.

Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет

На каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет полагается пособие, средняя сумма которого в субъектах РФ достигает 5 500 рублей. Чтобы стать получателем такой выплаты, родителю необходимо подать заявление – сделать это можно в электронной форме на портале «Госуслуги».

Выплаты предусмотрены для семей, доходы которых ниже, чем региональный ПМ за второй квартал предыдущего года.

Источник: Пронедра