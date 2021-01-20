Уголовная амнистия в 2021 году: будет или нет?

Из недавнего заявления главы думского законодательного комитета Павла Крашенинникова следует, что на 2021-й год амнистию в России не планируют.

В последний раз амнистию провели в нашей стране в 2015-м

Вопросы, связанные с амнистией, лежат в компетенции Госдумы России. В последний раз амнистию в России решено было приурочить к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – это было в 2015-м.

В декабре 2020-го состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и по правам человека, в котором участвовал президент. Владимир Путин выступил тогда с инициативой о том, чтобы правительство рассмотрело возможность и целесообразность проведения широкой амнистии в нашей стране.

«Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», — констатировал глава государства.

В каком месяце будет амнистия в 2021 году в России – комментарии депутата Госдумы

Из недавнего заявления главы думского законодательного комитета Павла Крашенинникова следует, что на 2021-й год амнистию в России не планируют. Однако, официальный представитель Госдумы подчеркнул, что она все же не исключена. Точные данные о дате амнистии в нашем государстве в наступившем году чиновники пока не предоставляют.

«Я всегда за амнистию, но пока она не ожидается. Здесь есть над чем подумать. В принципе, идея амнистии может быть», — отметил Павел Крашенинников в беседе с представителями российских масс-медиа.

Руководитель законодательного комитета при этом акцентировал внимание на том, что категорически не поддерживает амнистию по одним и тем же статьям Уголовного кодекса.

«Мы сделали зачет сроков — это лучше амнистии, — когда нахождение в СИЗО кратно зачисляется за период лишения свободы. Это оздоровило ситуацию со сроками лишения свободы», — проинформировал журналистов Крашенинников.

Предыдущие амнистии в России

Амнистии в нашей стране проводили ранее по инициативе президента. Напомним, 2013-й год ознаменовался двумя амнистиями: экономической, под которую попали 2,3 тысячи граждан, а также по случаю 20-летия Конституции России.

В последний раз амнистию провели в нашей стране в 2015-м – ее приурочили тогда к 70-летнему юбилею Великой Победы.

Как рассматривают ходатайства о помиловании в России?

В конце минувшего года стало известно о том, что потерпевшие лица будут влиять на решения о помилованиях осужденных граждан. Членам региональных комиссий, которые изучают соответствующие ходатайства, поручили принимать во внимание мнения пострадавших. Это предусмотрено указом главы российского государства, который появился на портале правовых данных 14 декабря 2020 года.

«Утвердить прилагаемое положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в России», — следует из документа.

Новым указом Владимира Путина предусмотрено, в частности, обновление составов комиссий по помилованию на одну треть раз в пять лет. Ранее это делали один раз в два года.

Документ расширил список тех фактов, которые региональным комиссиям необходимо учитывать в процессе рассмотрения ходатайств осужденных лиц. Во внимание следует принимать отныне обращения с просьбами о помиловании, поступающие от членов семей, представителей общественных структур и других лиц.

Источник: Пронедра