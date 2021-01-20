Когда весенние каникулы 2021: сроки начала сдвинут или нет?

Весной дети отдыхают неделю. Если год разбит на четверти, каникулы в 2021 году приходятся на 22-28 марта.

В некоторых учебных заведениях запланированы дополнительные каникулы для младшеклассников

Весенние каникулы приходятся на март или апрель, в зависимости от системы обучения. В 2021 году чиновники подняли вопрос о возможности их отмены из-за вызванных пандемией коронавируса задержек в учебном процессе. Но окончательное решение принимают школы.

Зимние каникулы в 2020-2021 гг. продлились больше обычного. Некоторые регионы дополнительно увеличили период отдыха. Так, в Москве и Калининградской области дети вернулись в классы только 18 января. Пока чиновники не рассматривают возможность продления весенних каникул в 2021 году. Они должны начаться по графику.

Стандартные даты весенних каникул

Весной дети отдыхают неделю. Если год разбит на четверти, каникулы в 2021 году приходятся на 22-28 марта. Дети, учащиеся по семестрам (модулям), отдыхают 5-11 апреля.

Это – рекомендованные на федеральном уровне даты. Школы могут самостоятельно сдвигать весенние каникулы или определять их длительность. Так, в некоторых учебных заведениях запланированы дополнительные каникулы для младшеклассников.

Могут ли отменить весенний отдых в 2021 году

Учебный год 2020-2021 был сложным. Дети вернулись в школы после дистанционного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. Но учебный процесс прерывался дополнительными каникулами и карантинами. Даже сейчас, при выявлении одного заболевшего, на удаленное обучение временно должен перейти весь класс.

«Рваный» график мог отрицательно сказаться на освоении программы и потребовать сокращения весенних каникул. Но пока чиновники не стремятся принимать подобные меры.

«Детям необходим полноценный отдых. Сокращение каникул отрицательно повлияет на их здоровье и успеваемость», — отметил Сергей Миронов, глава «Справедливой России».

Чиновник добавил, что, даже при продлении учебного года, школьная администрация должна компенсировать смещение графика.

Кто принимает решения о каникулах

Даты отдыха учеников выбирают школы. Но администрация должна следовать определенным правилам:

каникулы начинаются с понедельника;

летом дети отдыхают не менее 2 месяцев;

«короткие» каникулы длятся минимум неделю.

Смещать график можно максимум на 2-3 дня. Для такого решения необходима серьезная причина. И, независимо от выбранного школой графика каникул, в итоге количество дней отдыха не может быть меньше установленного на федеральном уровне лимита.

Источник: Пронедра