Какие сюрпризы приготовила погода 20 января жителям Бердска. Обещают сильное похолодание

Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, дымки. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -26, -31°С, при прояснениях до -36°С, днём -20, -25°С, по западу -12, -17°С.
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Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.
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Удачного дня!
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И Вам,Удачного дня!