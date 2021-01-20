Какие сюрпризы приготовила погода 20 января жителям Бердска. Обещают сильное похолодание

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, дымки. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -26, -31°С, при прояснениях до -36°С, днём -20, -25°С, по западу -12, -17°С.

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