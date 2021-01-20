Попало в суд уголовное дело в отношении гендиректора "Стройинвестпроект" Демидова в Бердске. Он обманул дольщиков на 149 млн рублей

Генеральный директор обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Директор "СтройИнвестпроекта" Геннадий Демидов предложил продать участок, чтобы появились деньги

15 января 2021 года в Бердский городской суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении Демидова Г.В., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Органами предварительного следствия Демидов Г.В., как генеральный директор ООО «Стройинвестпроект», обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия по первому эпизоду Демидов Г.В., являясь генеральным директором ООО «Стройинвестпроект», в период с 2015 года по 2018 года, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, посредством заключения с гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома в г. Бердске, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие им денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 140 527 675,61 руб., путем дачи подчиненным ему сотрудникам ООО «Строинвестпроект», не подозревающим о его преступных намерениях, обязательные для исполнения указания по расходованию денежных средств с расчетного счета данной организации не на цели строительства данного объекта, тем самым распорядился ими по своему усмотрению.

При этом, Демидов Г.В. для создания видимости законности своей деятельности по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц, и исполнения принятых на себя обязательств, для сокрытия факта хищения им денежных средств участников долевого строительства, распорядился похищенными денежными средствами, возведя указанный дом на 10/81%, потратив на строительство 53 630 404 руб., тогда как сумма привлеченных денежных средств предполагает 33,4% готовности объекта.

По второму эпизоду, по мнению органов предварительного следствия, Демидов Г.В., используя служебное положение генерального директора ООО «Стройинвестпроект», путем обмана и злоупотребления доверием, при строительстве жилого дома в р.п. Краснообск Новосибирской области похитил денежные средства в сумме 9 469 900 руб., принадлежащие потерпевшему, распорядился ими по своему усмотрению, причинив последнему особо крупный ущерб.

Уголовное дело передано в производство судьи Натальи Агеевой, сообщает Бердский городской суд.