Вакцина от коронавируса: Можно ли ставить прививку "Спутник V" переболевшим COVID-19, стало известно

При наличии симптомов ОРВИ прививка поставлена не будет. Для желающих пройти вакцинирование будет осуществлена термометрия.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе изученной платформы вектора аденовируса человека

Как сообщила на оперативном штабе на СМИ главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская те кто, уже переболел коронавирусом, смогут также поставить себе вакцину "Спутник V".

- Вакцинация проводится тем, кто не болел коронавирусной инфекцией и тем, кто переболел полгода назад,- отметила Алла Николаевна.

Также Дробинская рассказала и о тестировании на иммуноглобулин.

- Лабораторные тестирования бесплатно проводятся нашим медицинским сотрудником. У нас входит тестирование медицинских работников таких как ПЦР диагностика. Это та категория сотрудников, которые работают в красной зоне либо те, которые непосредственно обеспечивают работу в сортировочном госпитале. Соответственно, тестирование на показатели иммуноглобулинов - это дело добровольное, потому что риск получить повторное инфицирование коронавирусной инфекцией достаточно высокий. В этой ситуации добровольное проведение тестирование на иммуноглобулины может решить вопрос о необходимости проведения вакцинации. Каких-то особых указаний по этому случаю нет,- отметила Алла Дробинская.

Также главврач упомянула, что при наличии симптомов ОРВИ, прививка поставлена не будет. Для желающих поставить вакцину будет осуществлена термометрия.

Напомним, что сама Алла Николаевна поставила себе прививку от ковида и заявила, что вакцина не повлияла на ее работоспособность.