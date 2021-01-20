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Как чувствует себя после вакцины от коронавируса "Спутник V", ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

15:33 20.01.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как отметила Алла Николаевна, второй компонент вакцины ей уже поставлен. Это не повлияло на ее работоспособность.

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Алла Дробинская упомянула, что после вакцинирования чувствует себя прекрасно
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как сообщила на оперативном штабе со СМИ главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, вакцина от коронавируса никоим образом не повлияло на ее самочувствие.

- Через портал госуслуг можно записаться для прохождения вакцинации на территории города. Я призываю всех кто не переболел ковидом, к принятию добровольного решения о вакцинировании. 10 декабря вакцину "Спутник V" я поставила лично. Поставлен и второй компонент. Вакцина никаким образом не повлияла на самочувствие и на мою трудоспособность. Личным примером могу показать, что эта вакцина безопасна,- подчеркнула Алла Николаевна.

Также главврач упомянула, что только с помощью вакцины можно ограничить распространение коронавирусной инфекции и не допустить третьей волны.

Напомним, что и пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов. В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет.

вакцинация здоровье коронавирус прививка самочувствия Алла Дробинская
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