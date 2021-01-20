Как чувствует себя после вакцины от коронавируса "Спутник V", ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Как отметила Алла Николаевна, второй компонент вакцины ей уже поставлен. Это не повлияло на ее работоспособность.

Алла Дробинская упомянула, что после вакцинирования чувствует себя прекрасно

Как сообщила на оперативном штабе со СМИ главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, вакцина от коронавируса никоим образом не повлияло на ее самочувствие.

- Через портал госуслуг можно записаться для прохождения вакцинации на территории города. Я призываю всех кто не переболел ковидом, к принятию добровольного решения о вакцинировании. 10 декабря вакцину "Спутник V" я поставила лично. Поставлен и второй компонент. Вакцина никаким образом не повлияла на самочувствие и на мою трудоспособность. Личным примером могу показать, что эта вакцина безопасна,- подчеркнула Алла Николаевна.

Также главврач упомянула, что только с помощью вакцины можно ограничить распространение коронавирусной инфекции и не допустить третьей волны.

Напомним, что и пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов. В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: "ЭпиВакКорона" поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет.