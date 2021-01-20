Умер от передозировки сын модели Стефани Сеймур Гарри Брант

Гарри пошел по стопам матери и также стал манекенщиком.

24-летний сын известной модели Стефани Сеймур Гарри Брант умер от передозировки. Ему было всего 24 года.

У Гарри Бранта уже давно были проблемы с наркотиками. Сообщается, что молодой человек собирался побороть свою пагубную зависимость и хотел отправиться на лечение в реабилитационную клинику в этом году. К сожалению, молодой человек не успел этого сделать. По одной из версий, причиной смерти могла стать случайная передозировка отпускаемых по рецепту лекарств.

Напомним, что родителями Гарри были известная модель Стефани Сеймур и миллиардер Питер Брант, сообщает NYTimes. Отметим, что Гарри пошел по стопам матери и также стал манекенщиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harry Brant (@harry_brant)

«Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать. Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в сообщении семьи.