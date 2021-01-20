20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Умер от передозировки сын модели Стефани Сеймур Гарри Брант

09:45 20.01.2021 Фото: Инстаграм Гарри Брант
0

Гарри пошел по стопам матери и также стал манекенщиком.

% name% title
Гарри пошел по стопам матери и также стал манекенщиком.

24-летний сын известной модели Стефани Сеймур Гарри Брант умер от передозировки. Ему было всего 24 года.

У Гарри Бранта уже давно были проблемы с наркотиками. Сообщается, что молодой человек собирался побороть свою пагубную зависимость и хотел отправиться на лечение в реабилитационную клинику в этом году. К сожалению, молодой человек не успел этого сделать. По одной из версий, причиной смерти могла стать случайная передозировка отпускаемых по рецепту лекарств.

Напомним, что родителями Гарри были известная модель Стефани Сеймур и миллиардер Питер Брант, сообщает NYTimes. Отметим, что Гарри пошел по стопам матери и также стал манекенщиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Harry Brant (@harry_brant)

 «Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать. Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи», — говорится в сообщении семьи.
Гарри Брант умер от передозировки Гарри Брант
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравили с юбилеем скончавшуюся бабушку власти Татарстана. Родственники в шоке
10:30 20-01-2021
Поздравили с юбилеем скончавшуюся бабушку власти Татарстана. Родственники в шоке
20 января - День осведомленности о пингвинах. Зачем нужен этот праздник?
10:20 20-01-2021
20 января - День осведомленности о пингвинах. Зачем нужен этот праздник?
Замерзла насмерть пожилая пара в собственном доме. Они забыли затопить печь
10:15 20-01-2021
Замерзла насмерть пожилая пара в собственном доме. Они забыли затопить печь
Превратился в ледяную пещеру подъезд в аварийном общежитии
10:15 20-01-2021
Превратился в ледяную пещеру подъезд в аварийном общежитии
Задержал владельца гаража, где сгорели 4 человека СК в Новосибирске. Надстройка сдавалась как жильё
10:07 20-01-2021
Задержал владельца гаража, где сгорели 4 человека СК в Новосибирске. Надстройка сдавалась как жильё
БердскЗубы - самое дорогое в нашем организме
10:04 20-01-2021
Зубы - самое дорогое в нашем организме
Прожиточный минимум 2021 в Москве утвердил Собянин. Какая сумма, узнайте
10:00 20-01-2021
Прожиточный минимум 2021 в Москве утвердил Собянин. Какая сумма, узнайте
БердскГаламарт Бердск
09:59 20-01-2021
Галамарт Бердск
День Республики Крым отмечается 20 января 2021 года: История важной даты
09:50 20-01-2021
День Республики Крым отмечается 20 января 2021 года: История важной даты
Свежее рыбное филе в магазине "Хороший", для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
09:48 20-01-2021
Свежее рыбное филе в магазине