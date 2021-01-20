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Потребовал освободить Навального глава МИД Великобритании Доминик Рааб

09:45 20.01.2021 Фото: pixabay
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Министр иностранных дел Доминик Рааб осудил факт задержания Навального в аэропорту.

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Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб осудил факт задержания Навального в аэропорту.

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило новое заявление после решения суда о задержании Алексея Навального на 30 суток.

Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб осудил факт задержания Навального в аэропорту.

"Возмутительно, что Алексей Навальный задержан по произвольным обвинениям. Правительство Соединенного Королевства призывает к его немедленному и безоговорочному освобождению. Г-н Навальный - жертва нападения с применением нервно-паралитического вещества, и российские власти должны расследовать и объяснить применение химического оружия на российской территории."

МИД Великобритании

МИД Великобритании навальный освободить Алексей Навальный
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От редакции

Законно задержали?

Аноним, 20 января 2021 10:14
Меняю Навального на пару десятков Бутов))

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