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Превратился в ледяную пещеру подъезд в аварийном общежитии

10:15 20.01.2021 Фото: скриншот видео
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Пол давно продырявлен из-за прорванной трубы, а о горячем душе здешние жильцы, среди которых есть инвалиды, могут только мечтать

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Общежитие в Челябинской области превратилось в ледяную пещеру

Дворец снежной королевы расположился в Чебаркуле. Каток на лестнице, сосульки в комнатах (всего их 147) и прочие прелести. Здание на Электростальской не подлежит ремонту — каркас износился, канализации просто нет. Люди вынуждены пользоваться электрообогревателями и бегать в биотуалет. А потом снова возвращаться в ледяную общагу.

Пол давно продырявлен из-за прорванной трубы, а о горячем душе здешние жильцы, среди которых есть инвалиды, могут только мечтать. Однако другие условия проживания им предоставлять никто не спешит. Чиновники предлагают когда-нибудь провести капремонт (за 53 года его не сделали ни разу). Активисты написали обращение в прокуратуру, чем всё закончится — пока непонятно.

Источник: t.me/breakingmash

ледяная пещера общежитие
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