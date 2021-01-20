Превратился в ледяную пещеру подъезд в аварийном общежитии

Пол давно продырявлен из-за прорванной трубы, а о горячем душе здешние жильцы, среди которых есть инвалиды, могут только мечтать

Общежитие в Челябинской области превратилось в ледяную пещеру

Дворец снежной королевы расположился в Чебаркуле. Каток на лестнице, сосульки в комнатах (всего их 147) и прочие прелести. Здание на Электростальской не подлежит ремонту — каркас износился, канализации просто нет. Люди вынуждены пользоваться электрообогревателями и бегать в биотуалет. А потом снова возвращаться в ледяную общагу.

Пол давно продырявлен из-за прорванной трубы, а о горячем душе здешние жильцы, среди которых есть инвалиды, могут только мечтать. Однако другие условия проживания им предоставлять никто не спешит. Чиновники предлагают когда-нибудь провести капремонт (за 53 года его не сделали ни разу). Активисты написали обращение в прокуратуру, чем всё закончится — пока непонятно.



Источник: t.me/breakingmash