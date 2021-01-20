У Путина нет дворца: Песков о новом ролике от ФБК. Успейте его посмотреть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm заявил, что заявление основателя ФБК Алексея Навального о наличии у главы государства собственного дворца под Геленджиком не имеет ничего общего с реальностью. В расследовании сторонников оппозиционера утверждается, что стоимость здания составляет около 100 миллиардов рублей.
«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — прокомментировал Дмитрий Песков.
19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал двухчасовой ролик о здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком, этот дом в расследовании называется «дворцом Путина».
О строительстве поместья упоминалось в 2010 году в открытом письме бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. В документе утверждалось, что номинальным владельцем здания является предприниматель Николай Шамалов.
Спустя несколько месяцев после публикации открытого письма владельцем стал бизнесмен Александр Пономаренко.
В расследовании говорится, что на самом деле здание принадлежит окружению Путина, а строилось оно за счет «Роснефти» и «Транснефти». Кроме того, упоминается, что на территории поместья находятся ледовый дворец, церковь, огромная оранжерея, амфитеатр и мост, ведущий к чайному домику.
Песков: Путин не бьется в истерике из-за Навального
Ранее оппозиционер заявил, что возбужденное против него уголовное дело вызвано «истерикой» главы государства 30 декабря 2020
17 января политика Алексея Навального задержали сразу после прилета из Германии. 18 января его арестовали на 30 суток. По версии правоохранителей, оппозиционер неоднократно нарушал правила регистрации в полиции при условном уголовном сроке по делу «Ив Роше». Суд отклонил отвод защиты. 29 января в Симоновском суде Москвы должно пройти заседание по вопросу замены Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту воздушного судна, летевшего над Сибирью. Политик впал в кому. Его госпитализировали в Омске, но через некоторое время на частном самолете вывезли в ФРГ. В Берлине он проходил лечение и реабилитацию в клинике Charite. Западные специалисты утверждают, что Навальный стал жертвой преступников, применивших боевое отравляющее вещество в России. Власти РФ отрицают такую возможность.