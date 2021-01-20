У Путина нет дворца: Песков о новом ролике от ФБК. Успейте его посмотреть

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал двухчасовой ролик о здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком, этот дом в расследовании называется «дворцом Путина».

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал двухчасовой ролик о здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком, этот дом в расследовании называется «дворцом Путина».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Daily Storm заявил, что заявление основателя ФБК Алексея Навального о наличии у главы государства собственного дворца под Геленджиком не имеет ничего общего с реальностью. В расследовании сторонников оппозиционера утверждается, что стоимость здания составляет около 100 миллиардов рублей.

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — прокомментировал Дмитрий Песков.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал двухчасовой ролик о здании в поселке Прасковеевка под Геленджиком, этот дом в расследовании называется «дворцом Путина».

О строительстве поместья упоминалось в 2010 году в открытом письме бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. В документе утверждалось, что номинальным владельцем здания является предприниматель Николай Шамалов.

Спустя несколько месяцев после публикации открытого письма владельцем стал бизнесмен Александр Пономаренко.

В расследовании говорится, что на самом деле здание принадлежит окружению Путина, а строилось оно за счет «Роснефти» и «Транснефти». Кроме того, упоминается, что на территории поместья находятся ледовый дворец, церковь, огромная оранжерея, амфитеатр и мост, ведущий к чайному домику.

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