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Поздравили с юбилеем скончавшуюся бабушку власти Татарстана. Родственники в шоке

10:30 20.01.2021 Фото: скриншот видео
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Она была труженицей тыла, валила лес во время войны.

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В Татарстане чиновники поздравили бабушку с 90-летним юбилеем спустя четыре дня после её смерти

3 октября Бибинур Гизатуллина из села Нурлаты (Зеленодольский район) праздновала день рождения. Она была труженицей тыла, валила лес во время войны. Родные устроили большой праздник: торт, свечи, куча людей. Но пенсионерка целый день, а потом ещё три месяца ждала вестей от местных властей: тщетно. Ни через месяц, ни через два, ни через три этого не случилось. 5 января она умерла, — так и не дождавшись. 9 января чиновники принесли заветную открытку.

Внучка пенсионерки написала о случившемся в местном паблике. Тогда чиновники — глава сельского поселения Илдус Саттаров и его зам Камиль Шакуров — навестили семью. Долго извинялись и просили удалить пост из соцсетей, чтобы им не попало. Сказали, что знали про юбилей, но открытка где-то затерялась.

Вот когда умрёте, тогда и поздравим.

Источник: t.me/breakingmash

пенсионер скончалась чиновник юбилей
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