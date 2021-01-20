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Замерзла насмерть пожилая пара в собственном доме. Они забыли затопить печь

10:15 20.01.2021 Фото: buryatia.sledcom.ru
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В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

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В Кяхтинском районе в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти двух местных жителей

15 января 2021 года в квартире одного из домов в городе Кяхта обнаружены тела 58-летнего мужчины и 62-летней женщины. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть людей наступила в результате действия низкой температуры – от переохлаждения организма. Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пожилые люди проживали вместе в квартире одного из домов с печным отоплением. Они злоупотребляли спиртным, и на протяжении последнего месяца соседи постоянно встречали их в состоянии алкогольного опьянения. В квартире при осмотре обнаружено множество пустых склянок из-под спиртосодержащего антисептического средства. Тело женщины находилось в коридоре под покрывалом, тело мужчины располагалось на диване. Печь оказалась давно не топленной, встроенный в нее котел замерз, и трубы системы отопления во многих местах лопнули. Не исключено, что в один из дней после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь и уснули. В результате снижения в квартире температуры первой скончалась женщина. Обнаружив ее тело в коридоре, сожитель накрыл покойную пледом, после чего, не обратившись за помощью и не сообщив о происшествии, лег спать дальше и замерз. 15 января их тела обнаружил участковый уполномоченный полиции во время поквартирного обхода.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

Источник: buryatia.sledcom.ru

насмерть переохлаждение
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От редакции

Алкоголь - зло?

Аноним, 20 января 2021 10:24
21 ВЕК Печное отопление в квартире. Во истину ГАЗпром народное достояние

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