Германский концерн Bilfinger SE вышел из проекта «Северный поток – 2»

Сообщается, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета.

Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте "Северный поток 2" из-за опасения американских санкций, это Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом, сообщает во вторник газета Bild.

Издание ссылается на электронную переписку предприятия. Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком 2". Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета.

"Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что "Северный поток 2" подаст в суд", - отмечает издание.

Сообщается, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2". Уже введен пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.