20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Прожиточный минимум 2021 в Москве утвердил Собянин. Какая сумма, узнайте

10:00 20.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В 2020 году прожиточный минимум в Москве на душу населения составлял 17 329 рублей, для трудоспособного населения - 19 797 рублей, для пенсионеров - 12 253 рубля, а для детей - 14 889 рублей.

% name% title
Власти Москвы утвердили прожиточный минимум на 2021 год

Московские власти своим постановлением утвердили размер прожиточного минимума в столице на 2021 год, следует из документа, опубликованного во вторник на портале мэра и правительства столицы.

Согласно постановлению, на душу населения прожиточный минимум в 2021 году составит 18 029 рублей.

Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 20 589 рублей, для пенсионеров - 13 496 рублей, для детей - 15 582 рублей.

В 2020 году прожиточный минимум в Москве на душу населения составлял 17 329 рублей, для трудоспособного населения - 19 797 рублей, для пенсионеров - 12 253 рубля, а для детей - 14 889 рублей.

прожиточный минимум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравили с юбилеем скончавшуюся бабушку власти Татарстана. Родственники в шоке
10:30 20-01-2021
Поздравили с юбилеем скончавшуюся бабушку власти Татарстана. Родственники в шоке
20 января - День осведомленности о пингвинах. Зачем нужен этот праздник?
10:20 20-01-2021
20 января - День осведомленности о пингвинах. Зачем нужен этот праздник?
Замерзла насмерть пожилая пара в собственном доме. Они забыли затопить печь 1
10:15 20-01-2021
Замерзла насмерть пожилая пара в собственном доме. Они забыли затопить печь
Превратился в ледяную пещеру подъезд в аварийном общежитии
10:15 20-01-2021
Превратился в ледяную пещеру подъезд в аварийном общежитии
Задержал владельца гаража, где сгорели 4 человека СК в Новосибирске. Надстройка сдавалась как жильё
10:07 20-01-2021
Задержал владельца гаража, где сгорели 4 человека СК в Новосибирске. Надстройка сдавалась как жильё
БердскЗубы - самое дорогое в нашем организме
10:04 20-01-2021
Зубы - самое дорогое в нашем организме
Прожиточный минимум 2021 в Москве утвердил Собянин. Какая сумма, узнайте
10:00 20-01-2021
Прожиточный минимум 2021 в Москве утвердил Собянин. Какая сумма, узнайте
БердскГаламарт Бердск
09:59 20-01-2021
Галамарт Бердск
День Республики Крым отмечается 20 января 2021 года: История важной даты
09:50 20-01-2021
День Республики Крым отмечается 20 января 2021 года: История важной даты
Свежее рыбное филе в магазине "Хороший", для тех, кто любит вкусно и быстро покушать
09:48 20-01-2021
Свежее рыбное филе в магазине