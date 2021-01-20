Прожиточный минимум 2021 в Москве утвердил Собянин. Какая сумма, узнайте

В 2020 году прожиточный минимум в Москве на душу населения составлял 17 329 рублей, для трудоспособного населения - 19 797 рублей, для пенсионеров - 12 253 рубля, а для детей - 14 889 рублей.

Власти Москвы утвердили прожиточный минимум на 2021 год

Московские власти своим постановлением утвердили размер прожиточного минимума в столице на 2021 год, следует из документа, опубликованного во вторник на портале мэра и правительства столицы.

Согласно постановлению, на душу населения прожиточный минимум в 2021 году составит 18 029 рублей.

Для трудоспособного населения его величина установлена в размере 20 589 рублей, для пенсионеров - 13 496 рублей, для детей - 15 582 рублей.

В 2020 году прожиточный минимум в Москве на душу населения составлял 17 329 рублей, для трудоспособного населения - 19 797 рублей, для пенсионеров - 12 253 рубля, а для детей - 14 889 рублей.