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Задержал владельца гаража, где сгорели 4 человека СК в Новосибирске. Надстройка сдавалась как жильё

10:07 20.01.2021 Фото: nsk.sledcom.ru
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В настоящий момент личности погибших устанавливаются. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

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8 января 2021 года произошло возгорание надстройки, в результате погибло четыре человека

Следственными органами СК России по Новосибирской области по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), установлен и задержан 39-летний владелец помещения.

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение – надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», расположенного на улице Почтовый лог 1 в Дзержинском районе Новосибирска, за определенную плату для проживания различным лицам. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. 18 января 2021 года произошло возгорание надстройки, в результате погибло четыре человека. В настоящий момент личности погибших устанавливаются. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, следователями проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), своевременно не выявивших и допустивших нарушения.

Источник: nsk.sledcom.ru

гараж задержали насмерть пожар
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