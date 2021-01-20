Акция в поддержку Навального пройдет в Новосибирске. Законна ли она, ответили в мэрии

Сторонники блогера готовят акции по всем городам России, а в Сибири пройдут акции в 8 крупнейших городах. Митинги, шествия и одиночные пикеты пройдут в Омске, Красноярске, Кемерове, Томске, Барнауле, Иркутске и Улан-Удэ.

Алексей Навальный

Сторонники оппозиционера готовят акции по всем городам России, в Сибири пройдут акции в 8 крупнейших городах. Митинги, шествия и одиночные пикеты состоятся в Омске, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Томске, Барнауле, Иркутске и Улан-Удэ. Информация об этом появилась и в группе "Свободу Навальному. Новосибирск" в соцсети "Вконтакте".

- 23 января мы собираемся у Дома офицеров в 14:00 и идём шествием по Красному проспекту в сторону площади Ленина, - написали сторонники блогера.

Жители Новосибирска по разному отреагировали на пост в соцсети, набрав 277 комментариев. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-центре мэрии Новосибирска, акция не согласована:

- По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, уведомление о проведении публичного мероприятии не поступало.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Навального из отдела полиции в Химках увезли в «Матросскую Тишину». Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвокатов. Ранее во время ожидания вердикта судьи Навальный записал видеообращение, в котором призвал сторонников «выходить на улицы за свое будущее».



Арест Навального

Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Чем грозят несанкционированные акции

Стоит отметить, что в рамках статьи 31 Конституции РФ предусмотрено, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. При этом в соответствии со статьей 55 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

При этом в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к организации публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в орган местного самоуправления. Для проведения митинга или шествия требуется согласование органов исполнительной власти. Если оно не получено, или организаторы изменили маршрут согласованного шествия или место согласованного митинга, то такое мероприятия не считается законным. За его организацию предусмотрена административная ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, которая предполагает для граждан штраф от 20 000 до 30 000 рублей или обязательные работы до 50 часов, или арест до 10 суток.

За участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.

Санкционированный митинг, шествий или другое публичное мероприятие также имеют строгий порядок проведения, установленный ФЗ N 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В частности нельзя:

скрывать лицо маской или другим средством маскировки;

иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества, пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.;

находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.

Нарушение порядка проведения публичного мероприятия влечет наложение административного штрафа от 10 000 до 20 000 рублей или наказание в виде обязательных работ на срок до 40 часов. Наказание будет строже, если действия гражданина повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу (штраф до 300 000 рублей, обязательные работы до 200 часов, административный арест до 15 суток). Также участник митинга или иного публичного мероприятия может быть привлечен к ответственности по ст. 20.1. КоАП РФ за мелкое хулиганство, если он нарушает общественный порядок, нецензурно выражается и пристает к окружающим. В этом случае нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Штраф будет в два раза больше, если вышеназванные действия сопряжены с неповиновением законным требованиям представителя власти либо иного лица, отвечающего за охрану общественного порядка на мероприятии. За указанные правонарушения участника акции могут доставить в отдел полиции, где будет составлен протокол, и задержать на 3 часа, если санкция статьи КоАП РФ, которую ему вменяют, не предполагает административного ареста, и на 48 часа, если предполагает.