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Жесткий карантин в Германии продлили до 14 февраля

12:00 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Также власти ввели требование ношения масок типа FFP2 в домах престарелых, жильцы которых считаются наиболее уязвимой группой населения в пандемию.

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Локдаун в Германии продлили до 14 февраля
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Власти Германии приняли решение продлить действие режима ограничительных мер до 14 февраля, вводятся дополнительные ограничения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Актуальные ежедневные данные Института Роберта Коха (входит в структуру минздрава и следит за эпидемиологической ситуацией) являются для нас всех основанием для надежды, они нас воодушевляют, потому что медленно число новых случаев, по крайней мере в настоящий момент, снижается. И я должна сказать, слова богу, у нас меньше людей находятся на лечении в палатах интенсивной терапии", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов.
По ее словам, это показывает, что введенные ранее меры показывают свой эффект. Тем не менее, продолжила она, мутация коронавируса в Великобритании, Ирландии "представляет угрозу" политике по подавлению распространения коронавируса.

"Существующие эпидемиологические данные показывают, что мутировавший вирус намного более заразный... У нас этот вирус был выявлен, мы не знаем, насколько сильно он распространился, но отдельные случаи известны. Ученые говорят нам, что он еще не стал доминирующим", - заявила канцлер.
Поэтому, по ее словам, она вместе с главами регионами решили, что "необходимо действовать". "Поэтому мы сегодня еще раз провели переговоры и согласились ввести новые меры... Мы делаем это в качестве меры предосторожности ради здоровья граждан, а также ради экономики и рынка труда... Мы договорились, что все меры, которые были рассчитаны до 31 января, должны быть продлены до 14 февраля", - заявила Меркель, отметив, что понимает, что это сложное решение для граждан.
Власти также решили продлить требование проводить занятия в школах и детских садах в дистанционном режиме, Меркель подчеркнула, что понимает, какие сложности это создает и для родителей, и для детей, но отметила, что "есть серьезные данные, что мутация B117 вируса Sars-CoV-2 также быстрее распространяется среди детей и юношей, чем предыдущий вирус, мы должны серьезно относиться к этим данным".

Также власти ввели требование ношения масок типа FFP2 в домах престарелых, жильцы которых считаются наиболее уязвимой группой населения в пандемию. Постояльцы домов престарелых входят в группу наивысшего приоритета по вакцинации, на настоящий момент почти половина из них уже получила прививку. Власти рассчитывают закончить вакцинацию этой группы к середине февраля. Кроме того, по итогам переговоров во вторник принято решение при необходимости привлекать солдат бундесвера для проведения экспресс-тестов на коронавирус в домах престарелых. Их делают в качестве меры предосторожности сотрудникам домов престарелых, а также посетителям.
Следующая дата переговоров Меркель с главами регионов пока не определена, но, как уточняется в принятом ими сегодня документе, это будет сделано своевременно. При этом Меркель и главы регионов уже поручили главам своих канцелярий начать подготовку "стратегии отмены ограничений".
Второй общенациональный режим ограничений начался в Германии 2 ноября прошлого года, с тех пор меры лишь постепенно ужесточались с коротким периодом на рождественские праздники, когда были введены небольшие послабления. С 11 января вступил в силу третий вариант режима ограничительных мер, который должен был сохраняться до конца января с возможным продлением, однако уже спустя несколько дней на фоне опасений распространения "британского" штамма коронавируса стали известно, что власти продлят и ужесточат ограничительные меры.

Источник: РИА Новости

Германия карантин коронавирус локдаун Ангела Меркель
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