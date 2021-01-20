Жесткий карантин в Германии продлили до 14 февраля

Власти Германии приняли решение продлить действие режима ограничительных мер до 14 февраля, вводятся дополнительные ограничения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Актуальные ежедневные данные Института Роберта Коха (входит в структуру минздрава и следит за эпидемиологической ситуацией) являются для нас всех основанием для надежды, они нас воодушевляют, потому что медленно число новых случаев, по крайней мере в настоящий момент, снижается. И я должна сказать, слова богу, у нас меньше людей находятся на лечении в палатах интенсивной терапии", - заявила Меркель по итогам совещания с главами регионов.
По ее словам, это показывает, что введенные ранее меры показывают свой эффект. Тем не менее, продолжила она, мутация коронавируса в Великобритании, Ирландии "представляет угрозу" политике по подавлению распространения коронавируса.
"Существующие эпидемиологические данные показывают, что мутировавший вирус намного более заразный... У нас этот вирус был выявлен, мы не знаем, насколько сильно он распространился, но отдельные случаи известны. Ученые говорят нам, что он еще не стал доминирующим", - заявила канцлер.
Поэтому, по ее словам, она вместе с главами регионами решили, что "необходимо действовать". "Поэтому мы сегодня еще раз провели переговоры и согласились ввести новые меры... Мы делаем это в качестве меры предосторожности ради здоровья граждан, а также ради экономики и рынка труда... Мы договорились, что все меры, которые были рассчитаны до 31 января, должны быть продлены до 14 февраля", - заявила Меркель, отметив, что понимает, что это сложное решение для граждан.
Власти также решили продлить требование проводить занятия в школах и детских садах в дистанционном режиме, Меркель подчеркнула, что понимает, какие сложности это создает и для родителей, и для детей, но отметила, что "есть серьезные данные, что мутация B117 вируса Sars-CoV-2 также быстрее распространяется среди детей и юношей, чем предыдущий вирус, мы должны серьезно относиться к этим данным".
Также власти ввели требование ношения масок типа FFP2 в домах престарелых, жильцы которых считаются наиболее уязвимой группой населения в пандемию. Постояльцы домов престарелых входят в группу наивысшего приоритета по вакцинации, на настоящий момент почти половина из них уже получила прививку. Власти рассчитывают закончить вакцинацию этой группы к середине февраля. Кроме того, по итогам переговоров во вторник принято решение при необходимости привлекать солдат бундесвера для проведения экспресс-тестов на коронавирус в домах престарелых. Их делают в качестве меры предосторожности сотрудникам домов престарелых, а также посетителям.
Следующая дата переговоров Меркель с главами регионов пока не определена, но, как уточняется в принятом ими сегодня документе, это будет сделано своевременно. При этом Меркель и главы регионов уже поручили главам своих канцелярий начать подготовку "стратегии отмены ограничений".
Второй общенациональный режим ограничений начался в Германии 2 ноября прошлого года, с тех пор меры лишь постепенно ужесточались с коротким периодом на рождественские праздники, когда были введены небольшие послабления. С 11 января вступил в силу третий вариант режима ограничительных мер, который должен был сохраняться до конца января с возможным продлением, однако уже спустя несколько дней на фоне опасений распространения "британского" штамма коронавируса стали известно, что власти продлят и ужесточат ограничительные меры.
Источник: РИА Новости