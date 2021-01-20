Массаж десен - профилактика различных заболевани й

Если у вас чувствительные десны и склонность к их заболеваниям, не ленитесь делать массаж. Наносите на пальцы мед, облепиховое или оливковое масло.



Такой массаж восстановит нормальное кровообращение в деснах, успокоит слизистую при раздражении, а так же поможет справиться с жжением и болью. Кроме того, массаж укрепит стенки десен и сделает их упругими, и ускорит обменные процессы. Если вы используете какие-либо лекарственные препараты для десен, то массаж поможет лекарству лучше распределиться по поверхности и впитаться.



При болезненности десен помимо различных медикаментов можно так же использовать травяные настои для полоскания, они снимают воспаление, оказывают антибактериальный эффект и успокаивают слизистую. Заваривайте ромашку, зверобой или кору дуба и полощите этими отварами рот, для профилактики различных заболеваний полости рта, в том числе и кариеса.