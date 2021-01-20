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Москва прокомментировала отключение телефонной связи генконсульству в Нью-Йорке

14:45 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили все городские телефонные линии.

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Москва прокомментировала отключение телефонной связи генконсульству в Нью-Йорке

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту в связи с отключением телефонной связи в генконсульстве в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты потребовали оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения. Они назвали эту ситуацию неприемлемой. По их словам, из-за отсутствия телефонной связи у россиян возникли трудности при получении консульских услуг. В диппредставительстве призвали по интересующим вопросам обращаться по электронной почте.

Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили все городские телефонные линии. Также периодически возникают проблемы с доступом в интернет, рассказали сотрудники посольства. По его словам, прежде проблем со связью не было.

консульство отключение связь
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