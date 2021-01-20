Сапоги-чулки, губнушки и парики хватали в Польше сибирячки. Чемодан с чем на 30 рублей привезла Галина Филинкова из Бердска и почему ее "преследуют" Василии?

Бердчанка побывала за границей по комсомольской путевке. В экскурсионную программу входило посещение лагеря смерти с газовыми камерами и печами.

Галина Филинкова отметит 2 февраля свой 67 день рождения

Ценят и уважают председателя дома №122 по ул. Красная Сибирь Галину Филинкову его жители в Бердске.

По словам жительницы дома №122 по ул. Красная Сибирь Светланы Лапицкой, Галина Филинкова очень правильно выстраивает свою работу, в том числе и с управляющей компанией. Семь лет она без всякой оплаты решала вопросы по благоустройству дома и двора. Жертвовала личным временем и делами, чтобы чтобы заняться общественными проблемами. Сама благоустраивала двор. Чтобы «спрятать» огромную яму после спиленной березы, возила с дачи на своей машине глину и засыпала ее в эту яму. Галина Васильевна еще и высаживает цветы на клумбах возле дома. Много она сделала за прошедшие семь лет, отметила Светлана Семеновна. Теперь же Галина Васильевна стала официально председателем совета дома с оплатой труда— люди проголосовали за это.

Помимо того, что Галина Васильевна активна и деятельна, она очень интересный человек — поговорить с ней одно удовольствие, уверяют ее соседи.

Мечтала стать криминалистом

Родители Галины Васильевны переехали в Бердск в 1956 году, когда ей было всего 2 года. Папа работал милиционером. Может, поэтому Галина с детства мечтала стать следователем или криминалистом. И, возможно, достигла бы своей мечты, если бы не смерть отца. Мама получала мизерную зарплату. Старшая сестра училась в техникуме. Поэтому Галине после школьной скамьи пришлось устраиваться на работу, чтобы помочь своей семье. Пришла на радиозавод. Получала неплохую зарплату. Активная, инициативная и коммуникабельная девчонка вскоре стала комсоргом на своем участке, который вскоре вышел на достойный уровень. Галину за отличную общественную работу наградили путевкой за границу — в Польшу. Шел май 1973 года.

Ужас Освенцима

Галина впервые в своей жизни выехала за пределы Новосибирской области. Польша ее поразила.

-Для нас все было очень странно. На улице под какими-то шатрами торговали мебелью. И даже на ночь ее не заносили в помещение. А у нас же все было спрятано по магазинам. Поляки очень рано вставали. Мы еще спим, а уже ходят трамваи, люди спешат по своим делам, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 66-летняя Галина Филинкова.

Русских туристов с экскурсиями возили по нескольким польским городам. В то время туристам разрешали менять лишь 30 рублей, на которые в Польше можно было приобрести только сувениры. Те, кто был здесь уже не впервые, умудрялись провезти больше денег и купить дефицитные в СССР вещи.

-Покупали все. В то время в моде были сапоги-чулки. Девчонки из Новосибирска покупали и их, и разные парики, и косметику. А мы могли позволить себе только какие-то мелочи на свои 30 рублей.

Шокирующее впечатление на Галину Васильевну, которое до сих пор свежо в ее памяти, произвело посещение концлагеря Освенцим.

-Большие помещения. В одном разложены снятые скальпы с волосами. Смотришь из помещения как с балкона вниз — там горы посуды, отнятой у людей, прибывших в концлагерь. Ложки, вилки, кружки, чашки. Просто груды — не один вагон. Печи. Очень страшно. Две печи, в которой сжигали по одному человеку, и одна печь для четверых. Были специальные помещения, куда сгоняли народ, и через отверстия запускали отравляющий газ. Через 20 минут все были мертвы. Их раздевали, грузили на вагонетки и отправляли в печи. В детском секторе мы видели игрушки, распашонки, пинеточки. Уничтожали даже грудничков.

После поездки по Польше, в Бердск Галина вернулась с большим багажом воспоминаний.

Васильевны и Васильевичи

С будущим супругом Василием Галину Васильевну познакомила подруга. Филинковы связали себя узами брака в январе 1974 года. Вместе они уже 46 лет.

-У меня мама и ее сестры Васильевны, их сноха — Софья Васильевна. Мы у мамы тоже Васильевны. И у меня муж Василий. И мои дети, дочь и сын, Васильевна и Васильевич.

Прекрасная, но суровая Камчатка

В семье Филинковых был период, когда они покидали Бердск. Думали, что надолго. Получилось только на три года. Поехали в гости к бабушке на Камчатку, остались, так как им там очень понравилось. Но климат не подошел. Семья вернулась домой в 1983 году.

Так как до переезда на Камчатку Галина Васильевна работала уже на железной дороге, туда же и вернулась после возвращения. Трудилась кассиром в товарной конторе, была дежурной на станции «Сельская», перед уходом на пенсию несколько лет работала в новосибирском депо.

С песней по жизни

Общественной работой Галина Васильевна занималась всю свою жизнь. На железной дороге она организовывала поездки в цирк, кинотеатр, а также за грибами или ягодами для своих коллег. Участвовала в художественной самодеятельности. К 50-летию Победы своими силами дали концерт для ветеранов. Сейчас она участница народного коллектива вокального ансамбля «Рябинушка» в ДК «Родина». До этого занималась в ансамбле «Аквамарин». Петь любила с детства, отметила бердчанка.

Возила глину ваннами

Семь лет Галина Филинкова занимается проблемами своей 10-этажки.

-Ранее я была председателем, оплата шла — копейки. Я написала заявление, чтобы с людей не высчитывали деньги. Не надо. Но продолжала заниматься всеми вопросами. Поэтому как меня считали председателем, так и продолжали считать. УК со всеми вопросами обращается ко мне.

Галине Васильевне приходится решать многие проблемы дома. И в УК всегда идут навстречу.

-Я могу быть строгой в семье, что-то потребовать. А когда прихожу в управляющую компанию, то думаю: почему я должна даже своим голосом ставить себя выше этих людей. Я всегда прихожу и разговариваю по-хорошему. Даже в нерабочие дни и часы загляну и спрошу: можно задать вопрос? Другому скажут, смотрите время приема на дверях. Меня же всегда приглашают войти. Не нужно дверь ногой открывать, нужно общаться по-хорошему.

Галина Васильевна гордится тем, что их дом находится в гораздо лучшем состоянии, чем соседние, построенные позже.

Проблемы возникают разные. В подвальное окно упал ребенок. Пришлось заделывать проемы оргстеклом. Благоустроили вход в подвал. Поставили шлагбаум перед въездом во двор. Отстояли рощу вместе с депутатом Еленой Беловой. Там хотели строить кафе. Жители же были уверены в том, что там появится очередная пивнушка. Много еще чего было сделано. Сейчас дом копит деньги на то, чтобы поставить ограждение во дворе.

Некоторые проблемы Галина Васильевна решает своими силами.

Во дворе стали сохнуть березы. И однажды сук свалился на две машины и повредил их. Пришлось искать возможность убрать аварийные деревья. Опять помогла депутат Елена Белова. После спила берез остался огромный пень и большая яма.

-Эта красота стояла, стояла. Поехал муж на дачу, привез бензопилу. Мужики срезали пень, убрали. Перенесли туда песочницу. Яма осталась. Мы с дачи возили глину и высыпали в нее. Привезем ванну, высыплем. В следующий раз поедем — наберем ванну глины, привезем высыплем. Засыпали. Мастеру в УК заказали черной земли, которой засыпали глину. Я часто отрываюсь от дачи, когда нужно подписать какие-то документы, получается, что меня постоянно дергают. Хотя я уехала бы на дачу и жила там. Мне девчонки в УК говорят: «Галина Васильевна, большое спасибо вашему мужу - другой не стал бы постоянно возить с дачи по делам дома».

Прошедшей осенью на собрании Галину Васильевну официально назначили председателем совета дома с оплатой труда. Люди проголосовали за это. Говорили, что она и так много лет работала бесплатно.

По словам руководителя УК «Жилкомсервис» Андрея Гусева, Галина Филинкова — хороший пример председателя совета дома, которая всегда идет на контакт, помогает. Всегда находим общий язык и решения, которые нужны, отметил Андрей Борисович. Обращения в УК со стороны председателя совета дома №122 по ул. Красная Сибирь всегда конкретные и по делу.

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