20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Как пробудить свою чакру богатства и изобилия Манипуру. Улучшаем личную ауру

20:50 20.01.2021 Фото: dailyhoro.ru
0

Когда с Манипурой все в порядке, человек терпелив и силен духом. Он спокойно принимает удары судьбы, не сорит деньгами. Эта чакра напрямую связана со стихией Огня.

% name% title
В нормальном состоянии эта чакра помогает нам оставаться уверенными в себе, продуктивными и активными по жизни

Чакры человека — это некие энергетические центры, каждый из которых обладает определенным назначением. Чтобы вам больше везло в финансовой сфере, нужно развивать Манипуру, называемую чакрой изобилия.

Аура человека непостоянна. Она изменяется под воздействием внешних факторов, внутреннего состояния и мыслей человека. Именно поэтому нужно всегда следить за работой чакр, дабы не допускать повышения концентрации негативной энергии и ослабления ауры.

За что отвечает Манипура

Разумеется, не всё так просто, как кажется. Манипура — это не только центр и источник нашей финансовой удачи. Это еще и источник самодостаточности человека. В нормальном состоянии эта чакра помогает нам оставаться уверенными в себе, продуктивными и активными по жизни. Когда она закрывается, человек начинает часто принимать неправильные решения, словно сбивается с пути. Из-за этого в первую очередь страдает работа и финансовая сфера в целом.

Когда с Манипурой все в порядке, человек терпелив и силен духом. Он спокойно принимает удары судьбы, не сорит деньгами. Эта чакра напрямую связана со стихией Огня. Когда она в нормальном состоянии, мы сильны, непреклонны и нас невозможно сломить. Как только чакра теряет силу, человек превращается в бледную тень самого себя.

Также данная чакра помогает проявлять лидерские качества, искать свое призвание в жизни, бороться с вялостью и ленью.

Как пробудить Манипуру

Во-первых, необходимо пользоваться пассивными помощниками — талисманами и украшениями. Сюда можно отнести и золотые изделия, ведь данный металл является олицетворением стихии Огня. Если вы чувствуете, что мотивация начинает уходить, начинайте носить больше таких украшений. Желательно, чтобы они надевались на руки — браслеты, кольца. Второй пассивный помощник — камни-талисманы стихии Огня: сердолик, янтарь, коралл, гранат, рубин. Также отличными помощниками будут некоторые камни других стихий: например, аметист, цитрин.

Манипура находится в области желудка или солнечного сплетения, поэтому ее состояние напрямую зависит от того, что и как мы едим. Исходя из этого, можно с уверенностью заявить, что проблемы с желудком и неправильное питание приводят к бедности. Чтобы Манипура работала на все сто процентов, следует как можно меньше употреблять алкоголь и чаще питаться натуральной и полезной пищей.

Лучший цвет одежды для пробуждения Манипуры — желтый. Это оттенок позитива, оптимизма и больших амбиций. Этот цвет успокаивает нервную систему. Его лучше носить в верхней части туловища.

Крайне позитивно на работе Манипуры сказываются дыхательные практики. Полезной будет практика под названием Пранаяма. Она поможет вам пробудить в себе новые силы и энергию, открыть большинство верхних чакр.

Для развития чакры изобилия и привлечения финансовой удачи эксперты советуют пользоваться аффирмациями на успех. Нужно бороться с негативными вирусными программами, сомнениями, страхами.

Очень благоприятно на Манипуру воздействуют окружающие люди. Хорошо влияют на нее те, кто весел и стремится к цели. Неблагоприятное воздействие оказывают те, кто вечно ноет, сомневается в себе и в окружающих, источает уныние и страх. Общайтесь с теми, кто вас вдохновляет, чтобы Манипура ожила.

В плане ароматерапии на помощь придет запах можжевельника и хвойных деревьев. Используйте время от времени ароматические палочки или духи с такими ароматами.

Финансы и работа — это, конечно, важно, но необходимо помнить и про другие сферы жизни — например, про любовь. Любовной чакрой считается Анахата.

Источник: dailyhoro.ru

богатство как пробудить манипура чакра чакры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас все в порядке с денежной чакрой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что запрещено делать 21 января 2021 года в Емельянов день: До скольки нельзя работать сегодня?
21:20 20-01-2021
Что запрещено делать 21 января 2021 года в Емельянов день: До скольки нельзя работать сегодня?
Путин поздравил Кадырова с уничтожением последних боевиков в Чечне
21:14 20-01-2021
Путин поздравил Кадырова с уничтожением последних боевиков в Чечне
В СИЗО, где скончался Тесак, выявила нарушения прокуратура: Его нельзя было держать в одиночке
20:56 20-01-2021
В СИЗО, где скончался Тесак, выявила нарушения прокуратура: Его нельзя было держать в одиночке
Как пробудить свою чакру богатства и изобилия Манипуру. Улучшаем личную ауру
20:50 20-01-2021
Как пробудить свою чакру богатства и изобилия Манипуру. Улучшаем личную ауру
Три основы идеологии Путина назвали в Кремле: Все для россиян 1
20:44 20-01-2021
Три основы идеологии Путина назвали в Кремле: Все для россиян
Новые 11 препаратов для лечения коронавируса назвал эффективными Мурашко
20:24 20-01-2021
Новые 11 препаратов для лечения коронавируса назвал эффективными Мурашко
Сколько дней после Крещения 19 января вода остаётся святой?
20:20 20-01-2021
Сколько дней после Крещения 19 января вода остаётся святой?
Задержали борца с коррупцией из отдела МВД за взяточничество
20:15 20-01-2021
Задержали борца с коррупцией из отдела МВД за взяточничество
Названа категория россиян, получивших досрочную пенсию в январе 2021 года
20:03 20-01-2021
Названа категория россиян, получивших досрочную пенсию в январе 2021 года
Суд перенес заседание по делу Навального о клевете из-за его карантина
19:51 20-01-2021
Суд перенес заседание по делу Навального о клевете из-за его карантина