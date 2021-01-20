Почти тысяча человек привились в первый день массовой вакцинации в Новосибирской области

В Новосибирской области в самое ближайшее время будут развернуты минимум 59 пунктов вакцинации – в каждой взрослой поликлинике, включая поликлиники районных больниц.

895 человек привили против коронавируса в первый день массовой вакцинации в Новосибирской области

Старт антиковидной прививочной кампании обсудили 19 января на селекторном совещании руководители министерства здравоохранения региона с главными врачами подведомственных медицинских организаций.

Напомним, в России стартовала массовая вакцинация против коронавируса. В Новосибирской области в самое ближайшее время будут развернуты минимум 59 пунктов вакцинации – в каждой взрослой поликлинике, включая поликлиники районных больниц. Сегодня в регионе открыт уже 41 такой пункт.

«Любой кабинет вакцинации против коронавируса должен работать шесть дней в неделю, с 8 до 20 часов в будни и с 9 до 15 часов в субботу, – напомнил заместитель министра здравоохранения Андрей Лиханов. – Осмотр перед прививкой проводит отдельный специально выделенный для этого специалист – терапевт или фельдшер».

Вакцинация ведется только по предварительной записи на конкретное время, записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту прикрепления либо на портале Госуслуг. Сегодня возможность записи через личный кабинет на Госуслугах настроили 30 медицинских организаций, остальные – в процессе подключения, возможность записи для их пациентов появится в ближайшее время. Также главным врачам поручено обеспечить в своих регистратурах работу отдельного телефона, по которому будет идти запись на прививку.

В настоящий момент все поликлиники, включая те, где пункт вакцинации готовится к открытию, формируют списки желающих привиться, записавшихся пригласят на процедуру после поступления препарата в медорганизацию. Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения.

Министр здравоохранения Константин Хальзов уточнил, что приоритетность вакцинации сохраняется: «В первую очередь мы должны вакцинировать медиков, педагогов, социальных работников, пациентов с хроническими заболеваниями из групп риска, пенсионеров. Однако в случае отсутствии добровольцев из этих категорий, можно и нужно прививать всех желающих».

По состоянию на 18 января 2021 года в Новосибирской области привито против коронавируса 4 194 человека. Из них двукратно – 2 030 человек. 18 января иммунизировано 895 жителей. Всего в регион к настоящему моменту поступило 14 642 дозы препарата «Спутник V» и 1 000 флаконов вакцины ЭпиВакКорона, которая вводится дважды.

Источник: nso.ru