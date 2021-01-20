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Сколько дней после Крещения 19 января вода остаётся святой?

20:20 20.01.2021 Фото: rsute.ru
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Святую воду используют для того, чтобы защитить человека от зла, порчи, сглаза. После смерти человека, она показывает душе путь в Рай, оберегает от демонов.

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Вода, после крещения Господнего, ещё долго остаётся святой
Сюжет: Православные обряды
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Сколько дней после Крещения 19 января вода остаётся святой?Пасха 2021 поздравления от всего сердцаЕщё 703 новостей

Вода после Крещения остаётся святой на всю жизнь, пока её не выпьют или не выльют. Существуют и другие приметы, традиции, обряды, связанные с водой. Крещение, одно из самых ярких праздников в году, его ежегодно отмечают 19 января. Данный праздник считается самым последним в новогодних святках.

Почему не портиться святая вода после Крещения

Крещение Господне ежегодно празднуют 19 января. Данный праздник один из самых ярких в году. В этот день в церковь носят воду, чтобы её освятить и придать ей чудодейственную силу, возможности.

Считается, что в данный день недели, не важно, пошли люди в церковь или нет, святая вода становиться не только в водоемах, но и в обычных емкостях, в колодезях. Вода, после крещения Господнего, ещё долго остаётся святой. Советуют хранить её в чистой емкости, и ежедневно употреблять. Она помогает избавиться от разных болезней, улучшает самочувствие, придаёт силы и уверенности в себе. Не советуют её выливать, разве что в то место, где не ходят люди.

Как правильно святить воду на Крещение

Существует много традиций и обрядов связанных с Крещением Господним. Январь, в нём много праздников, благодаря которым, можно увидеться с родными и близкими сердцу людьми. Крещение Господне начинают отмечать в ночь с 18 на 19 января. Данный праздник ещё называют Святым Богоявлением и длиться он до 27 января.

Люди ходят в храм, чтобы помолиться и попросить помощи у Господа Бога. Во время богослужения люди святят воду. Именно в данный день, она набирает особою силу и энергию, которая помогает избавиться от всех неудач, плохого самочувствия, придаёт силы и уверенности в себе. Люди своей верой и молитвами заряжают воду, делают её целебной. В церкви, святая вода считается источником Божьей благодати и таинством освящения от всего плохого, что есть на земле.

Как используют святую воду

Святую воду используют для того, чтобы защитить человека от зла, порчи, сглаза. После смерти человека, она показывает душе путь в Рай, оберегает от демонов. Считается, что во время крещения Иисуса Христа Иоанном в реке Иордани, вода стала целебной, люди могли исцелить различные заболевания, помогала бездетным женщинам забеременеть. Поэтому её стали набирать и нести домой, чтобы помочь другим христианам.

Святая вода действует на человека лишь в том случае, если в душе живёт вера. В Крещение Господне, вода обретает особую силу не только в церкви, в прудах, но и дома. Главное это верить в её целебные и магические свойства. Хранить её можно в чистой емкости, употреблять советуют каждый день. Она не портится на протяжении долгих лет. В святой воде можно купаться, пить, но не советуют выливать под ноги, так как можно привлечь неудачи и плохое самочувствие.

Источник: rsute.ru

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