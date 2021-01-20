Предсказания о конце света 2021 от Нострадамуса и пастора Кентона Бешора: "7-летний ад уже начинается"

Семилетний период скорби, который начнется в 2021 году, будет характеризоваться разрушительными событиями, такими как удары астероидов, землетрясения, извержения вулканов и гигантские цунами.

Предсказания о возможном конце света в 2021 году появляются в Интернете уже несколько лет

Предсказания о возможном конце света в 2021 году появляются в Интернете уже несколько лет, но до сих пор на Земле не произошло ничего такого, что соответствовало бы апокалиптическим масштабам. И вот теперь предсказания о конце света, сделанные покойным пастором Кентоном Бешором и Нострадамусом, стали вирусными в Интернете.

Конец света начнется в 2021 году

Бешор сделал эти прогнозы еще до своей смерти в 2016 году. Пастор утверждал, что начало конца света будет положено в 2021 году, а второе пришествие Христа произойдет в 2028 году, после семи лет периода скорби. Пастор твердо верил, что в мире достаточно знамений, указывающих на возможность неминуемого конца света. По словам Бешора, две мировые войны, произошедшие в 20 веке, и рождение Израиля – все это указывает на конец света.

«Иисус говорил, что когда вы увидите родовые муки – первую и вторую мировые войны, голод, эпидемии и землетрясения, то вы поймете, что его возвращение приближается. Иисус сказал, что этот «рожденный один» (народ Израиля) будет существовать, когда Он вернется. Семь главных знамений уже исполнились, пять главных знамений в настоящее время исполняются, и еще 15 главных знамений предстоит исполнить», — предсказал Бешор.

Землю ждут катастрофические события

Некоторые последователи Бешора твердо верят, что 2021 год уже начал проявлять признаки неминуемого конца света. Согласно этим последователям, семилетний период скорби, который начнется в 2021 году, будет характеризоваться разрушительными событиями, такими как удары астероидов, землетрясения, извержения вулканов и гигантские цунами. Сторонники Судного дн, считают, что недавние мировые события, включая вспышку коронавируса и напряженность на Ближнем Востоке, также сигнализируют о возможности апокалипсиса в ближайшем будущем.

Предсказания Нострадамуса на 2021 год включают апокалипсис, голод и астероиды

Более 465 лет назад французский пророк и философ Мишель де Нострадамус сделал предсказания о будущем человечества в своей книге «Центурии». Поразительно, но многие из этих предсказаний сбылись, включая французскую революцию, возвышение Гитлера и многое другое. Он даже упомянул об аспектах пандемии коронавируса в своих прогнозах на 2020 год.

Глобальный голод

Нострадамус заявил, что 2020 год был «большой бедой для человечества», но еще большая беда проявится в 2021 году. Эта беда придет в виде глобального голода. Согласно Нострадамусу, этот голод будет худшим из всех, с которыми когда-либо сталкивался мир, и в конечном итоге приведет к изменению социальных иерархий, государственной власти и мирового статуса.

Такое предсказание действительно имеет некоторые основания. Пандемия уже вынудила миллионы людей обратиться в продовольственные банки и истощила запасы продовольствия. Даже Организация Объединенных Наций предупредила, что «в 2021 году нас ждет голод библейских масштабов».

Солнечные бури и астероиды

Нострадамус предсказал, что 2021 год принесет огонь в виде солнечных бурь и большого астероида, который либо ударится, либо приблизится очень близко к поверхности Земли. Этот астероид будет нагреваться, когда он приблизится к Земле, и будет выглядеть как огонь в небе.

НАСА уже объявило, что большой астероид, скорее всего, столкнется с Землей в ближайшие несколько лет. Но будет ли это в 2021 году, никто точно не знает, однако все же пара астероидов уже очень близко подошла к Земле в 2020 году.

Землетрясение разрушит Калифорнию

Нострадамус предсказал, что великое бедствие сотрясет «Земли Запада», подобно землетрясению в западном штате Калифорния. Пророк предположил, что это бедствие произойдет, когда «Меркурий в Стрельце, Сатурн угасает», что некоторые астрологи приняли за дату, когда Марс и Сатурн окажутся в тех же самых положениях на небе. Эта дата – день Благодарения, 25 ноября 2021 года.

Зомби-апокалипсис

Согласно предсказанию, «чумная женщина-чудовище» приведет весь мир к концу. Для некоторых это символизирует вирус или биологическое оружие, которое принесет Апокалипсис.

Хотя предсказания Нострадамуса очень расплывчаты, но они осуществляются каким-то темным и тревожным образом.

Источник: rsute.ru