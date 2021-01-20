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Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия

14:00 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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Экс-глава Госдепа собирается получить записи разговоров политика за 6 января, чтобы выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия.

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Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы

Экс-госсекретарь США, конкурентка Дональда Трампа на прошлых выборах президента Хиллари Клинтон намерена выяснить, общался ли действующий глава государства с Владимиром Путиным перед штурмом Капитолия в Вашингтоне.

"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", — заявила Клинтон в эфире подкаста You and Me Both, обвинив Трампа в том, что он якобы действует по чьей-то указке.

Экс-глава Госдепа собирается получить записи разговоров политика за 6 января, чтобы выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия. О своих планах Клинтон заявила после того, как в беседе с ней спикер конгресса Ненси Пелоси назвала беспорядки в Вашингтоне подарком Путину.

Клинтон также высказалась о сторонниках Трампа, назвав их "сообщниками" и "членами культа" и обвинив их в "пренебрежении демократией".
Позднее в твиттере Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе комиссию для выяснения связей Трампа и Путина — по аналогии с расследованием теракта 11 сентября. По ее мнению, это должно помочь исправить ущерб "национальной безопасности и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост".

Шестого января сторонники Трампа осадили Капитолий, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Позднее палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, но в Москве отвергли эти нападки. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расследование "российского вмешательства" попыткой демократов отомстить Трампу за победу на выборах. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба американского президента. Позднее расследовавший "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

Источник: РИА Новости

капитолий протесты сша Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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